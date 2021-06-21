美加碼贈3倍疫苗 CNN：抵制北京逼台接受陸製疫苗
美國捐贈我國250萬劑莫德納疫苗，比原先承諾的75萬劑增加了3倍多，並已平安運抵桃園機場。外媒《CNN》分析，美國之所以加碼贈台疫苗，除了協助台灣抗疫，也為了抵制北京逼迫台灣接受中國疫苗。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-21 12:46:47
《CNN》報導，在最初控制病例數取得巨大成功後，台灣現正奮力抵抗第一次的大規模爆發，並致力於應對疫苗接種率過低的問題，不過北京一向認為台灣是其領土不可分割的一部分，曾多次提出要送疫苗到台灣而被拒絕，原因是台灣政府擔憂中國疫苗的安全性不足，並指責北京阻撓台灣在國際上購買疫苗。
隨著美國3位聯邦參議員於本月6日搭乘C-17運輸機旋風訪台，台灣也獲得美方捐贈75萬劑疫苗的承諾，台灣總統蔡英文聲稱，這是台灣約2400萬人口的「及時雨」，現在數量又加碼到250萬劑。
然而，近日台海地區緊張局勢升溫，美國軍方的運輸機出現在台灣，也被視為對北京的重大挑釁，並惹怒中國官媒，指控此舉「為美國和台灣的進一步勾結，鋪平了道路」。
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