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美加碼贈3倍疫苗　CNN：抵制北京逼台接受陸製疫苗

▲《CNN》分析，美國之所以加碼贈台疫苗，除了協助台灣抗疫，也為了抵制北京逼迫台灣接受中國疫苗。圖為美國捐贈的莫德納疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）
▲《CNN》分析，美國之所以加碼贈台疫苗，除了協助台灣抗疫，也為了抵制北京逼迫台灣接受中國疫苗。圖為美國捐贈的莫德納疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-21 12:46:47

美國捐贈我國250萬劑莫德納疫苗，比原先承諾的75萬劑增加了3倍多，並已平安運抵桃園機場。外媒《CNN》分析，美國之所以加碼贈台疫苗，除了協助台灣抗疫，也為了抵制北京逼迫台灣接受中國疫苗。

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《CNN》報導，在最初控制病例數取得巨大成功後，台灣現正奮力抵抗第一次的大規模爆發，並致力於應對疫苗接種率過低的問題，不過北京一向認為台灣是其領土不可分割的一部分，曾多次提出要送疫苗到台灣而被拒絕，原因是台灣政府擔憂中國疫苗的安全性不足，並指責北京阻撓台灣在國際上購買疫苗。

隨著美國3位聯邦參議員於本月6日搭乘C-17運輸機旋風訪台，台灣也獲得美方捐贈75萬劑疫苗的承諾，台灣總統蔡英文聲稱，這是台灣約2400萬人口的「及時雨」，現在數量又加碼到250萬劑。

然而，近日台海地區緊張局勢升溫，美國軍方的運輸機出現在台灣，也被視為對北京的重大挑釁，並惹怒中國官媒，指控此舉「為美國和台灣的進一步勾結，鋪平了道路」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
73.87%26.13%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
90.32%9.68%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
66.58%33.42%
2021-06-20-2021-06-23
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