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普發萬元振興經濟　竹北市代會提「現金紓困」抗疫

▲新竹縣竹北市民代表會主席林啟賢（左前）提出市政建議案，建請竹北市公所發放振興經濟紓困金每位市民一萬元，獲多名代表同意連署，他們今（21）日拜會市長何淦銘（右前）送交此案。（圖／林啟賢辦公室提供）
▲新竹縣竹北市民代表會主席林啟賢（左前）提出市政建議案，建請竹北市公所發放振興經濟紓困金每位市民一萬元，獲多名代表同意連署，他們今（21）日拜會市長何淦銘（右前）送交此案。（圖／林啟賢辦公室提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-21 12:48:58

新竹縣竹北市民代表會主席林啟賢辦公室發佈新聞表示，新冠肺炎疫情三級警戒一再延期，民生經濟大受衝擊，市井小民生活愈見限縮；新竹縣竹北市繼公有市場免收兩個月租金紓困方案後，市民代表會也提案建議：「普發每位竹北市民一萬元現金，期盼能提振經濟消費、紓解民困、照顧市民生活。」獲得民眾一片叫好聲。

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林啟賢提出的這項市政建議案，建請竹北市公所照顧竹北市民，發放振興經濟紓困金，普發每位市民一萬元現金補助，獲得副主席葉信輝、曾金清、陳素珍、蔡蕥鍹、鄭建村、林宇洋、曾美琴、朱健銘、陳冠宇、林祺烜、陳秀玲、蔡文苑等跨黨籍代表共同連署。

林啟賢今(21)日上午與副主席葉信輝以及多位支持代表陳冠宇、林宇洋、曾美琴前往拜會市長何淦銘，送交書面建議案，建請市公所照案辦理，希望能暫行先動支緊急預備金紓困，日後再送交代表會追認，務必在第一時間內解決民眾迫切之急。市長何淦銘初步未置可否，僅表示將在明天的主管會議中提出討論。

林啟賢說，新冠病毒不只威脅民眾身體健康，久未消退的疫情更衝擊社會百業、民生經濟，雖然行政院提出了紓困4.0方案，但畢竟有各種條件限制，許多民眾因為資格不符遭退件，成為社會邊緣人而叫苦連天；目前，竹北市公所雖然免除竹北、仁義、新社3個公有零售市場攤商7、8月份租金，但仍無法提升買氣，於事無補。

  為了整體性振興經濟景氣、刺激民生消費，林啟賢表示，市民代表會聽取鄉親建議、廣納民眾意見，商議之後決定建請市公所針對設籍在竹北的市民，普發每人一萬元現金，讓民眾手上有足以應付生活所需的現金，避免群聚減少外出，直接入帳；透過全面紓困，不但能解除「災民」斷炊之危，也讓有需要的鄉親暫解燃眉之急，更能夠提高鄉親信心指數，提振防疫動力，就長遠來說，也有助於疫情消退之後的社會重建工作。

朱健銘指出，之前已經有好幾個鄉鎮公所自辦現金紓困，竹北並非首例，希望市長能夠苦民所苦，把錢花在刀口上，普發所有竹北市民每人一萬元，直接嘉惠我們的鄉親，讓每一個有需要的民眾都能獲得真實的幫助。

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