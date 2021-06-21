嘗試新方法解除北農群聚感染危機？柯文哲：全部打疫苗

新冠肺炎疫情在台灣近日逐漸趨緩，不過此時台北市傳出轄下第一及第二果菜市場，多達45人有確診的狀況，恐怕將成為另一波防疫破口。對此台北市長柯文哲今（21）日中午親自召開臨時防疫記者會，宣布已經啟動「北農2.0專案」，將針對北農4000多名員工全面進行快篩，陰性者將直接施打疫苗，柯文哲也直言這回是在嘗試新方法，用比較暴力的方式控制疫情。





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柯文哲表示，因為北農的確診狀況已經延續了一段時間，並且達到一定的數量，比起過去沒有疫苗時，啟用很多不得已的限制方式，不如換個戰術試試看。「這是我們第一次要試驗『全面施打疫苗』的方式，短時間內控制疫情。」柯文哲說，比起要普篩老半天，不用暴力性的處理，在很短時間內全部打疫苗處理掉，用比較直接的處理方式試試看新的戰術。





而針對北農處理作為，昨日傳出中央與地方不同調，台北市副市長黃珊珊說明，中央有一直表示希望能夠設立快篩站，而北農也是在環南市場後第二個北市府要處理的目標，不過北農向市府表示自己的員工進行快篩沒有問題，但問題比較大的是「承銷人」的部分，很多承銷人認為若篩檢陽性就無法做生意，甚至要被隔離在防疫旅館，生計會有問題，所以快篩意願不高。黃珊珊也強調，現在強制作爲，會把快篩跟施打疫苗並在一起實行，才不會再產生下一波問題。





而針對外界質疑北農確診爆發至今已一段時間，北市府在作為上是否慢半拍？柯文哲則回應，如果因為在北農出現一個案例，就下令北農休市，「休市開什麼玩笑，整個從台北到中南部會大亂。」柯文哲強調，不需要一開始就去做什麼超前部署，不需要為了一個可能的小危險，就搞到系統不能運作。但如果一直出現，那我們就要想有沒有其他方法。



