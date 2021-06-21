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修正聘僱移工防疫指引！雇主應落實否則最多將處30萬罰鍰

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎／台北報導

2021-06-21 14:11:01｜2021-06-21 14:50:48

有鑑於之前苗栗移工爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，為促使聘有移工的雇主加強落實防疫工作，勞動部已修訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，明定下列雇主應辦理措施及建議事項：

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一、疫情期間雇主應辦理措施，包括移工的工作區及生活區應分艙分流，同產線移工應住宿於同一地點；不同雇主的移工不得混住、公共區域應依照移工住宿樓層分時段使用、每天進行移工健康監測及記錄移工出入足跡、接觸史與是否群聚等資料，並應備有1人1室隔離空間等。

二、疫情期間建議雇主辦理事項，包括調整產線人員間距，或運用宿舍閒置空間，增加移工居住面積，以保持社交距離；協助移工購買物品，減少移工外出需求；針對有症狀的移工儘速安排篩檢，並於結果出來前預防安排居住1人1室等。

指揮中心表示，基於近期苗栗縣有電子廠移工群聚感染案件，勞動部再強化移工工作及生活住宿管理，明定部分指引內容具有強制性質，後續將配合法規修正，要求雇主落實防疫措施，避免發生防疫破口。雇主在疫情期間，未依指引規範妥善辦理，將視情節輕重，要求雇主限期改善，或立即依就業服務法第57條第9款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰；此外，違規情節重大者，將再針對聘僱移工名額予以廢止或不予許可。另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

勞動部已偕同地方政府分階段開始訪查全臺移工宿舍，對於先前待改善的雇主，將於近期辦理複查，並依新修正的指引要求雇主改善。另外，針對違反指引規定的企業雇主，將再與經濟部、科技部合作輔導，加強防疫。

勞動部部長許銘春也補充，如果社福移工有住在移工宿舍的情況，同樣也是要按照這個指引來防疫，要做到分艙分流分時。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
76.55%23.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.49%8.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.17%54.83%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.97%37.03%
2021-06-20-2021-06-23
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