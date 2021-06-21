修正聘僱移工防疫指引！雇主應落實否則最多將處30萬罰鍰

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二、疫情期間建議雇主辦理事項，包括調整產線人員間距，或運用宿舍閒置空間，增加移工居住面積，以保持社交距離；協助移工購買物品，減少移工外出需求；針對有症狀的移工儘速安排篩檢，並於結果出來前預防安排居住1人1室等。
指揮中心表示，基於近期苗栗縣有電子廠移工群聚感染案件，勞動部再強化移工工作及生活住宿管理，明定部分指引內容具有強制性質，後續將配合法規修正，要求雇主落實防疫措施，避免發生防疫破口。雇主在疫情期間，未依指引規範妥善辦理，將視情節輕重，要求雇主限期改善，或立即依就業服務法第57條第9款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰；此外，違規情節重大者，將再針對聘僱移工名額予以廢止或不予許可。另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。
勞動部已偕同地方政府分階段開始訪查全臺移工宿舍，對於先前待改善的雇主，將於近期辦理複查，並依新修正的指引要求雇主改善。另外，針對違反指引規定的企業雇主，將再與經濟部、科技部合作輔導，加強防疫。
勞動部部長許銘春也補充，如果社福移工有住在移工宿舍的情況，同樣也是要按照這個指引來防疫，要做到分艙分流分時。
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