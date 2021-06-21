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士林區護理之家駁隱匿疫情　批北市衛生局動作太慢

▲士林某護理之家爆發武漢肺炎群聚案，已47人確診。對於衛生局指控疑似隱匿疫情，該機構業者今天表示，衛生局8日就知道有長者確診，卻直到14日才安排全院採檢，動作真的太慢。（圖/取自Pixabay圖庫）
▲士林某護理之家爆發武漢肺炎群聚案，已47人確診。對於衛生局指控疑似隱匿疫情，該機構業者今天表示，衛生局8日就知道有長者確診，卻直到14日才安排全院採檢，動作真的太慢。（圖/取自Pixabay圖庫）

中央社

2021-06-21 13:14:13

（中央社記者陳昱婷台北21日電）士林某護理之家爆發武漢肺炎群聚案，已47人確診。對於衛生局指控疑似隱匿疫情，該機構業者今天表示，衛生局8日就知道有長者確診，卻直到14日才安排全院採檢，動作真的太慢。

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對此，衛生局強調，並沒有指控業者隱匿疫情，仍在釐清從8日有長者確診至12日再一名長者確診中間發生什麼事。

北市士林區某護理之家爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，衛生局20日傍晚表示，已篩檢74人，其中25人確診；晚上則改口稱，總計47人確診，包含31名住民、16名工作人員，其中有3人已病逝，正在調查該機構是否有隱匿疫情。

對於衛生局指控疑似隱匿疫情，該護理之家業者今天表示，從8日有一名長者確診開始，衛生局、警察局、各區健康服務中心就每天打電話來要資料，根本無法隱匿疫情。

業者表示，衛生局動作真的太慢，早在8日有長者確診時就已通報，卻不進行疫調、隔離、全院快篩，僅要求機構自主落實分艙分流、加強清消，還叫機構自己帶已經插管的長者們去快篩站做快篩。

業者指出，因為衛生局不作為，院長決定9日自己花費新台幣10萬元，找醫院來協助全院91人快篩，其中僅一名長者快篩結果為陽性，送醫後PCR核酸檢測呈陽性確診，衛生局都知道這些狀況。

業者表示，8日有人確診時，衛生局就應該安排所有工作人員及住民通通隔離，衛生局卻直到昨天才讓所有人該送醫的送醫、該隔離的隔離，「整個過程真的很亂，太亂了」。

該機構所在地的里長則說，昨晚經過家屬轉達，才知道有住民因為確診送到新光醫院，現在為了這個很頭大，里民都覺得很生氣，為什麼不早點講。（編輯：張銘坤）1100621

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