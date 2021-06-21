先AZ後莫德納「混打」可行嗎？張上淳給答案

全民關心疫苗規劃與進度，有媒體提問，如今國內新冠肺炎疫苗莫德納數量大於AZ，屆時有沒有可能第一劑打AZ的人，第二劑變成莫德納，這樣「混打」可行嗎？指揮中心今(21)日回應，目前沒有太多證據顯示混打比較好，除非第一劑打了有很嚴重的不良反應，否則第一劑打什麼廠牌，第二季就跟著打同廠牌。
記者許家禎／台北報導
2021-06-21 16:04:04｜2021-06-21 16:42:05
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，昨日ACIP專家會議小組上有討論到，目前有幾篇報告，但個案數不多，主要是探討第一劑AZ、第二劑輝瑞BNT疫苗。他說目前沒有任何資料顯示AZ之後改莫德納後會怎樣，雖然理論上莫德納跟輝瑞BNT同樣屬於mRNA疫苗平台，但由於是不同廠家製造的，所以混打有沒有比較好，缺乏這類完整的證據。
張上淳說，目前科學證據還需要有更多佐證，因此除非必要，例如第一劑有比較嚴重的不良過敏反應，這樣第二劑換另一種廠牌比較合理，否則原則上還是「第一劑打什麼，第二劑就跟著打什麼。」
張上淳指出，未來希望有一些本土資料可以顯示做臨床試驗，AZ之後換莫德納是否免疫效果更好，是否副作用過敏反應不會那麼嚴重，到時候有這類資料可以再做考量。
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