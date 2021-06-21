下一波疫苗接種孕婦列第六優先　可選擇品牌施打

美國250萬劑默德納疫苗來台，昨（20）日晚間召開ACIP專家會議，最新公費疫苗接種對象從7類增為10類，並將孕婦、50歲以上族群，與可能增加感染及疾病嚴重風險的19~64歲族群都納入。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日指出，目前孕婦與75歲以上長者同列於第六優先，可以跟醫師討論風險與接種效益，且可以選擇要打哪一個品牌。
記者許家禎／台北報導
2021-06-21 15:43:43｜2021-06-21 16:39:37
ACIP專家會議決議，為保障懷孕婦女及胎兒健康，建議孕婦應接種疫苗並納入優先接種對象，與75歲以上長者同列列於第六類對象。陳時中表示，孕婦可與醫師討論，經評估後如需接種疫苗，可由目前供應的疫苗種類中選擇一種來接種，雖然跟供應量有關，但並沒有強迫誰要打什麼品牌。
另外，指揮中心發言人莊人祥也說，目前65到74歲排到第八順位，目前都有公告了，也會陸續更新網頁上的訊息，至於65到74歲何時開放施打，莊則回應要看這幾天施打狀況，來評估何時往下開放到第八類。不過陳時中強調，目前這批打AZ的還是維持75歲以上來施打，下一波疫苗配發出去才依照新的順序接種。
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