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下一波疫苗接種孕婦列第六優先　可選擇品牌施打

▲中央流行疫情指揮中心21日針對疫報做出說明。圖為莫德納疫苗照片。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心21日針對疫報做出說明。圖為莫德納疫苗照片。（圖／指揮中心）

記者許家禎／台北報導

2021-06-21 15:43:43｜2021-06-21 16:39:37

美國250萬劑默德納疫苗來台，昨（20）日晚間召開ACIP專家會議，最新公費疫苗接種對象從7類增為10類，並將孕婦、50歲以上族群，與可能增加感染及疾病嚴重風險的19~64歲族群都納入。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日指出，目前孕婦與75歲以上長者同列於第六優先，可以跟醫師討論風險與接種效益，且可以選擇要打哪一個品牌。

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ACIP專家會議決議，為保障懷孕婦女及胎兒健康，建議孕婦應接種疫苗並納入優先接種對象，與75歲以上長者同列列於第六類對象。陳時中表示，孕婦可與醫師討論，經評估後如需接種疫苗，可由目前供應的疫苗種類中選擇一種來接種，雖然跟供應量有關，但並沒有強迫誰要打什麼品牌。

另外，指揮中心發言人莊人祥也說，目前65到74歲排到第八順位，目前都有公告了，也會陸續更新網頁上的訊息，至於65到74歲何時開放施打，莊則回應要看這幾天施打狀況，來評估何時往下開放到第八類。不過陳時中強調，目前這批打AZ的還是維持75歲以上來施打，下一波疫苗配發出去才依照新的順序接種。

▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，市升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，是升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.1%22.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.51%6.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
50.14%49.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.91%36.09%
2021-06-20-2021-06-23
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