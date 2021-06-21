高雄大雨下不停　那瑪夏疫苗接種站積水

高雄市今（21）日上午起開放78歲以上長者施打COVID-19疫苗，但受西南風影響，今日高雄山區仍持續降下豪大雨，今日上午10點左右，那瑪夏區施打疫苗的籃球場接種站因持續性大雨，造成場地積水約5公分高，原民會及區公所同仁立即應變，將接種場地改到民權教會一樓，並攙扶長者撐傘遮雨前往。

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▲那瑪夏區代理區長孔賢傑（中）協助長輩遷移。（圖／高雄市原民會提供）

× ▲那瑪夏區代理區長孔賢傑（中）協助長輩遷移。（圖／高雄市原民會提供）

根據高雄氣象站資料顯示，24小時內高雄甲仙區、美濃區、內門區、旗山區都已降下超過200毫米的累積雨量，桃源、茂林、六龜、杉林、田寮、燕巢、大樹，也降下超過100毫米的累積雨量，舊縣區雨量驚人，而在那瑪夏區則傳出，上午10點左右因為持續降下大雨，造成接種疫苗的籃球場場地積水約5公分高。

接種站

將教會內木椅子排列保持相距2.5公尺的距離，讓長者坐下安置後，繼續問診，完成疫苗接種工作

▲長者改至民權教會施打疫苗，瑪夏區衛生所更貼心準備由護理師自錄的衛教影片，讓現場等待施打的長輩不無聊。（圖／高雄市原民會提供）