羅智強「疫苗乞丐」說惹議　管碧玲：活在中國封建思想中

新冠肺炎疫情持續延燒，總統蔡英文感謝日本與美國相繼捐贈疫苗，暫緩台灣燃眉之急。不過國民黨台北市議員羅智強等黨職、民代近來持續宣稱，民進黨政府接受國際援助是「疫苗乞丐」，引起正反意見論戰，民進黨立委管碧玲今（21）日於臉書以長文回應，直言這不是乞討，而是人類健康互助聯盟內部的資源相互調度，「羅智強活在中國封建思想的世界，在台灣最需要團結的時候，用邪惡的字眼詆毁總統的人格與台灣的國格，這種心態不是邪惡，就是無知」。

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美國捐贈台灣250萬劑疫苗，昨日下午運抵桃園機場，羅智強昨日雖在臉書表示謝謝美國的援助，但也接著批評，為何政府誇口超前部署的外購疫苗，真正的到貨量只有杯水車薪，台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐，蔡政府讓台灣淪為疫苗乞丐而不見羞慚，這臉皮也夠厚的。不少藍營基層輿論也持同樣論點，持續抨擊蔡政府。

管碧玲對此表示，台灣去年捐贈美國200萬個口罩，在日本醫療用品短缺時，也送了5萬件防護衣及200萬個口罩，現在我國疫苗缺乏，換成美國與日本提出幫忙，這就是台灣國際援助所發揮的實質影響，這不是乞討，而是人類健康互助聯盟內部的資源相互調度。

管碧玲說，當時美國、日本接受台灣的幫助，也沒有自認是乞丐，美國國務院發言人Ned Price在推特上就表示，「台灣，她和美國的健康夥伴關係，拯救了美國和全世界很多生命」，顯然完全不覺得接受台灣援助是可恥的，反而向全世界公開這件事，然後和台灣兄弟相稱，說兩國是健康夥伴關係。

管碧玲說，羅智強沒有世界觀，全球因為新冠病毒的攻擊，形成了一個人類互助的健康聯盟，台灣在這個聯盟之中。所以台灣有能力的時候提供我們能力所及的貢獻，輪到自己困頓的時候，美、日的專業人士、政治人物，紛紛鼓吹要給台灣疫苗，展現的就是人類在世紀健康災難時的互助機制，而台灣能夠鋪陳一個人類互助的格局，是政府政策的結果。

管碧玲也說，如果不是過去守住疫情、互助全球，疫情爆發得到疫苗的速度，不可能這麼快。指揮中心在初期把台灣受守得好，讓台灣成為人類健康互助聯盟的成員，讓台灣活在人類互助的邏輯底下，所以得到了即時的疫苗，我國應該驕傲。

管碧玲說，提醒羅智強和所有藍營政治人物及網軍，當為了政治利益，用「乞丐說」做政治鬥爭的時候，是把全世界非常多的國家都當作乞丐，不只現在Covax 或各國捐助疫苗的對象，還包括初期台灣援助的所有國家。

管碧玲表示，中國的封建文化，用階級心態定義互助，只有強者有能力助人，相互之間是「施捨與乞討」；現代社會的世界觀，把互助當作平等關係，相互之間是「貢獻與回饋」，前者是帝王心態，後者是兄弟之情。

管碧玲認為，羅智強活在中國封建思想的世界，在台灣最需要團結的時候，用邪惡的字眼詆毁蔡總統的人格與台灣的國格，這種心態不是邪惡，就是無知，也或者兼而有之。