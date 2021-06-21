名家論壇》唐湘龍／中國深空探測四個極端困難的成就

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上個星期，國際關注15頭大象，這個星期，國際關注神舟12號。這不只矯正了國際社會「看中國的角度」，而且，反映了中國社會的一個獨特視角：雖然美國帶頭他的西方強權國家集體霸凌中國，但是，中國似乎不為所動，繼續走向自己的征途。
中國的步伐很穩。「穩」不是一件容易的事。說大了，這是戰略定力。如果用金庸武俠小說裡，那個最厲害的「九陽真經」的口訣，就更精準了：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」
他自狠來他自惡，我自一口真氣足。這大概只有中國人的哲學觀，才能理解。難予外人說。
神舟12號順利升空，完成對接，三位太空人不只順利進駐太空站，距離地表400公裡，這也是中國人離開地球表面的新高度。下一個階段，就是往深空探測。這是「十四五」計劃科技目標的一環。這不是單純的面子、虛榮，這是在國際社會「看笑話」，美國帶頭打壓、羞辱中國太空參與的情況下，中國對自己的證明。
國際媒體並沒有出現很簡單、很容易懂、但是又深刻的整理。無法讓國際社會理解，解釋，中國為什麼在半年的時間完成了：一、嫦娥5號繞落回。二、「天問1號」第一次探測火星就平安落地。三、天和核心艙、天舟2號、神舟12號全部順利升空組裝完成。
這還不包括「北斗衛星導航系統」全套建置完成。沒有任何一個國家做得到。過去沒有。未來，也不會有。這是事實。
這讓我想到了宋朝楊萬里的詩「桂源鋪」，這首詩，常常被用來形容面對環境壓迫的自我突圍：「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。」
中國人這幾天應該很有這種20年前被美國公然封鎖、拒於門外，而今「堂堂溪水出前村」的驕傲感。
中國在太空領域做到「四件事」，我沒看過。
1、在賽道上高速追趕。20年，趕上其他國家60年的進度。不可思議。雖然還沒有彎道超車，但是，已經緊跟在後。而且，後面已經沒有人了。
2、按照準確的計劃執行。20年前，許多國家參加了一場「我要如何征服星辰大海」的吹牛比賽。但是，比賽結束，到今天，全世界才發現，只有中國，不是吹牛。而是按進度完成。這件事影響深遠，因為它使得未來中國說的每一句話，這個世界都必須認真看待。
3、超乎想像的安全性、成功率。雖然也會出現運載火箭發射失敗的情況，但是，各項太空探測的主計劃幾乎都是百分之百的人員安全性，以及百分之百的發射成功率。別小看這件事，美國、俄羅斯、歐洲、日本、更不要說印度，都辦不到。在中國，到現在為止，太空探測好像沒有什麼風險，是一種非常奇特的現象。
4、技術、觀念、操作、目標，幾乎完全自主。這更神奇。在太空科技領域，中國有點像是「手機裡的蘋果」，建立了一個自主的、封閉的系統。而且被驗證安全、有效、高品質。這件事對未來產業競爭影響很大。中國有自己的作業系統。中國就建立了自己太空產業的產業標準。未來，尋求和中國合作的國家都必須接受這個標準。而這個標準，也將會滲透到「民營化」的技術、產品領域。
寫這些東西，只是我自己的備份紀錄。不是要讓大家興奮。但如果你覺得很興奮，我不會覺得奇怪。我也很興奮。這哪裡是一個厲害了得？
高速、準確、安全、自主。講起來簡單八個字，但其實，接近神跡。
不過，從中國人的立場，高興一天就好了。最後，我還是要提醒，美國已經成立了太空司令部、太空軍。中國雖然打破了美國壟斷太空的美夢，但是，距離超越美國，擺脫美國的可能干擾，還有很長的路要走。宇宙浩瀚，但是，人心狹小。光靠著「我自一口真氣足」，是不夠的。
再送給大家一首楊萬里的詩「過松源」：「莫言下嶺便無難，賺得行人空喜歡。 正入萬山圈子裡，一山放過一山攔。」
有點掉書袋。希望大家看懂我引用這些詩的意思。恭喜中國。加油。
身為中國人，同感驕傲。
●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人
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