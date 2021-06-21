Tag人物／老頑童副總退休扮小丑　逗樂安養院長者當事業

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「小丑一上台，他會把那個場景搞砸搞冷」，黃世岱說當小丑要引人發笑、引人同情時會假裝摔跤，將原本很容易完成的事情搞砸，再用滑稽的方式突破自身的困難，就如同現實生活中，或許不是每件事都盡如人意，與其將負能量帶給身邊的親朋好友，或許你換個方式幽默以對，困境將成為你將來茶餘飯後的一個笑話而已，並不需要耿耿於懷。
黃世岱出生於香港，小時候家庭並不富裕，努力讀書到台灣大學做交換生，憑藉自己的努力又輾轉到了美國發展，在退休前他打拼到美國公司工程部的副總，黃世岱發現美國生活與華人社會有很大差異點在於，美國人很喜歡利用假日時間做志工，在文化薰陶之下，他在退休前就參與小丑志工的培訓，學習「關懷小丑」的課程。
關懷小丑與一般表演小丑最大不同在於，「關懷小丑」以安養院的病患陪伴為主，需要更多的互動方式與參與感，單純的唱歌、跳舞或是表演魔術反而會將與觀眾的距離拉開，因此黃世岱體會到，近距離的氣球魔術、擁抱彼此的互動，是關懷小丑是否成功最重要的一環。
創辦關懷小丑協會 前進安養院陪伴長者
在一次的機緣下，黃世岱到朋友母親的安養院，擔任「關懷小丑」，他回憶起一個人在輪椅中穿梭，唱跳跑動了至少30分鐘，他獲得了滿堂彩！「我覺得效果非常好」，有了第一次成功的演出，黃世岱確定了自己要持續這項志業的決心，他一個人從北台灣巡迴到南台灣，本該含飴弄孫的退休生活，他要做更有意義的事情。
僅管黃世岱的熱情十足，隨著年紀增長，自己一個人跑遍大江南北，著實有些吃力，2015年他開始組織「小丑蛋黃志工團」，免費培訓小丑志工，唯一的條件是參與培訓的志工，要跟著他前往安養院進行義演一次，日積月累的培訓下來，終於黃世岱2018年在台灣創辦「小丑關懷協會」連結關懷者與被關懷者的互動平台，到目前為止已經感動了上千位的長者。
退而不休 展開精彩第二人生
黃世岱的身分除了是小丑蛋黃，同時還是一位作家，他於2019年出版了《第三人生太好玩》，就是以他豐富的退休生活為主題，在2013年他準備退休的歡送會上，同事不免俗地問他退休後要做什麼？回想起退休前的日子大家都是為生活、為家庭努力，將大部分的時間投入工作之中，當歲月如梭的過去，責任一天天的卸下，工作的頭銜留給了公司，退休後你能掌握的就是自己的時間，黃世岱開始學編劇、和太太一起開車漫遊酒莊，在學習衝浪的過程中黃世岱體悟到，「生老病死是一個自然現象，我們不能抵擋浪花，只能隨波逐浪的在當下找到屬於自己的定位。」
面具下藏著不完美 用笑容拉近距離
逗人笑你覺得很難嗎？黃世岱培訓過的學員超過大概600多位，不少學員第一個問題是「到底該如何當小丑」？黃世岱只問一個問題「你會不會笑?」如果你的答案是肯定的，那麼恭喜你已經是一位合格的小丑了。
「笑是兩個人最短的距離」黃世岱說，在帶領志工的過程中，有時候每個人的狀況都不一樣，有些志工可能剛經歷家人過世、有些志工可能家裡也有重症病人，但是戴上小丑面具的那一刻，你已經將笑容刻畫在臉上，所有的煩惱藏在面具下，尤其在安養院裡有許多長者引頸期盼你的出現，小丑要知道你還有能力逗別人笑，而等待著你的人也許比你更委屈、生活更沉悶，而小丑唯一能做的就是博君一個莞爾的微笑，畢竟沒有人過著完美的人生，關懷小丑們只能用幽默陪伴每個活在當下的人。
【Tag人物小檔案】
●姓名：黃世岱 Dan Huang
●年紀：71歲
●經歷：
台大商學士
University of Iowa 工程碩士
2013 從美國電腦工程專業退休返台
2013 年底開始以 [小丑蛋黃] 角色到安養中心義演
2018 創辦 [關懷小丑協會] 連結關懷者與被關懷者歡樂愛心的互動平台
2019 素人寫作出書《第三人生太好玩》
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。