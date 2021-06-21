志玲姊姊發聲了　攜手南美館宣導線上美術館

台灣自5月19日起全臺進入防疫第三級警戒起，全台各大展館及景區紛紛閉館及暫停開放，觀光相關產業均受衝擊，台南市觀旅局特別攜手南美館推線上觀光推動藝文美學，製作全新一集線上美術館影片，並邀請「台南女兒」台灣第一名模林志玲獻聲，親自為影片擔任旁白配音，且酬勞分文不取，還請觀旅局將預算轉作公益防疫之用，讓網友直呼志玲姐姐超有愛心。





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▲志玲姊姊攜手南美館規廣線上美術館，親自為影片擔任旁白配音，且酬勞分文不取，還請觀旅局將預算轉作公益防疫之用。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

× ▲志玲姊姊攜手南美館規廣線上美術館，親自為影片擔任旁白配音，且酬勞分文不取，還請觀旅局將預算轉作公益防疫之用。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

在「線上美術館－跟著志玲姊姊走進南美館」的預告中，林志玲更親自現身影片中為防疫加油打氣，提醒大眾非必要勿外出，保護自己與他人健康。她更提到自己很想念臺南，希望疫情之後可以回臺南吃美食、逛古蹟，到臺南市美術館看展覽，呼籲大家與她一起，謹慎防疫，溫暖待人，團結抗疫，一起加油！





▲這支由臺南市美術館與觀旅局聯合製作的「線上美術館－跟著志玲姊姊走進南美館」影片預計於6月24日、7月1日及7月5日下午7點分為三集釋出。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

× ▲這支由臺南市美術館與觀旅局聯合製作的「線上美術館－跟著志玲姊姊走進南美館」影片預計於6月24日、7月1日及7月5日下午7點分為三集釋出。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）