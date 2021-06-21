志玲姊姊發聲了　攜手南美館宣導線上美術館

記者鄭婷襄／台南報導
2021-06-21 14:38:57
台灣自5月19日起全臺進入防疫第三級警戒起，全台各大展館及景區紛紛閉館及暫停開放，觀光相關產業均受衝擊，台南市觀旅局特別攜手南美館推線上觀光推動藝文美學，製作全新一集線上美術館影片，並邀請「台南女兒」台灣第一名模林志玲獻聲，親自為影片擔任旁白配音，且酬勞分文不取，還請觀旅局將預算轉作公益防疫之用，讓網友直呼志玲姐姐超有愛心。
人在日本的志玲姊姊跨海送愛，日前才剛透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈6座正壓檢疫亭給雙北的醫院，這次則是收到台南市觀旅局的邀請，與南美館合作擔任線上美術館影片主講人，觀旅局郭貞慧局長表示，人美心美的國民女神林志玲心繫臺灣，始終關注著臺灣疫情變化，觀旅局此次邀請林志玲時，志玲姊姊不僅一口答應，還表示不收取工作費用，請觀旅局將預算轉作公益防疫之用，甚至連租借錄音室支出也自行掏腰包解決，一心為家鄉付出的心意令人感動。
在「線上美術館－跟著志玲姊姊走進南美館」的預告中，林志玲更親自現身影片中為防疫加油打氣，提醒大眾非必要勿外出，保護自己與他人健康。她更提到自己很想念臺南，希望疫情之後可以回臺南吃美食、逛古蹟，到臺南市美術館看展覽，呼籲大家與她一起，謹慎防疫，溫暖待人，團結抗疫，一起加油！
臺南市美術館林育淳館長表示，這支由林志玲擔任配音的「線上美術館－跟著志玲姊姊走進南美館」影片，內容除簡述南美館一館及二館的舊址沿革，也介紹如《熱帶植物》（顏水龍）等多件公共藝術品，其中更包含林志玲婚宴地點的《絢爛南國 虹彩夢幻》（蘇世雄），志玲姊姊用甜美的聲音帶大家欣賞與臺南息息相關的重要作品，以及畫中的臺南景點，讓觀眾透過影片了解臺南歷史與民生，也藉此向藝術家致敬，並邀請大家疫情過後一同來走訪臺南吃美食。
而這支由臺南市美術館與觀旅局聯合製作的「線上美術館－跟著志玲姊姊走進南美館」影片預計於6月24日、7月1日及7月5日下午7點分為三集釋出，另外，南美館也將在i聽聽製作一集由林志玲擔任客座主持的「用耳朵看展－跟著志玲姊姊走進南美館」，讓志玲姊姊甜美的嗓音溫暖陪伴廣大聽眾。
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