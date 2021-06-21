幫非診所員工接種疫苗？禾馨還原經過

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小禾馨診所有一部分疫苗，違規幫非機構內人員施打，也就是可能的關係企業、非醫事機構的關係企業人員施打，針對違規部分將依法裁處。

小禾馨名譽，還原事發經過，

以台北市衛生局相關人員的line對話紀錄佐證，前後