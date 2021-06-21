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幫非診所員工接種疫苗？禾馨還原經過

▲對此，林思宏表示，為了維護小禾馨名譽，還原事發經過，以與台北市衛生局相關人員的line對話紀錄佐證。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲對此，林思宏表示，為了維護小禾馨名譽，還原事發經過，以與台北市衛生局相關人員的line對話紀錄佐證。（示意圖／NOWnews攝影中心）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-21 15:33:00｜2021-06-21 15:35:26

台北市長柯文哲19日爆料禾馨診所曾找立委高嘉瑜「喬」疫苗，禾馨醫療營運長林思宏日前表示，5月底致電服務處請託，高委員親自回電協助，聯絡北市衛生局才取得疫苗，接種對象也都符合規定。不過今（21）日稍早，台北市副市長黃珊珊說，調查後發現小禾馨對非診所員工施打疫苗。

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黃珊珊在北市府記者會中表示，小禾馨診所有一部分疫苗，違規幫非機構內人員施打，也就是可能的關係企業、非醫事機構的關係企業人員施打，針對違規部分將依法裁處。

對此，林思宏表示，為了維護小禾馨名譽，還原事發經過，由於禾馨診所的生產數占北市約30、40％，因此在基層醫療都沒有施打疫苗的情況下，急待解決情況，因此找了診所選區內的委員轉達訴求，也很迅速在5月30日首次拿到疫苗。

林思宏以台北市衛生局相關人員的line對話紀錄佐證，前後禾馨診所前後造冊3次，且都有上傳，在施打每一批疫苗後，都有向北市衛生局說明情況，首先造冊730人，優先滿足醫護人員，衛生局則表示，行政人員也可以打，但是以2位為優先，因此該批疫苗我們提出11個單位，共22位的行政人員，這些都有造冊，也都經過衛生局同意。

林思宏強調，之後在施打房務人員、清潔人員等都有造冊，並且經過衛生局同意，才進行施打。

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