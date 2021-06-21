野球名人房／中職五大帥哥名單　蔡仲南和籃籃意見分歧？

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節目一開始就由東哥先幫男性觀眾提問啦：「籃籃喜歡什麼樣的男生？」籃籃也大方回答：「喜歡帥又會打球的」。說到帥又會打球，東哥心目中的「第一人選」就是他的前隊友「阿甘」蔡仲南，為了感謝籃籃抽空上節目和他一起主持，因此特別邀請蔡仲南來擔任來賓，給籃籃一個認識帥哥的機會，蔡仲南從職棒退役後積極回饋基層棒球，曾任教秀峰高中、普門中學等名校，現在擔任南華大學棒球隊總教練。
雖然阿甘和籃籃的顏值都高到破表，但兩人對帥的認知卻大不相同，造成意見分歧的情況。蔡仲南認為：「除了長相，必須還要有一些附加價值」，因此將樂天桃猿的守護神「鄉長」陳禹勳排在第二名，東哥趕緊跳出來問籃籃會把陳禹勳排在哪裡？籃籃毫不客氣地回答：「不在我的名單裡！」，不過阿甘解釋：「會選陳禹勳是因為他在場上是受矚目的焦點，常常做出出乎意料的事，而且非常有自信」。
另外蔡仲南把林安可排在第五名，也令籃籃和東哥不解，籃籃說林安可是他心目中的第三名，東哥甚至認為有「混血優勢」的林安可是他心中的第一名，不過後來得知阿甘教練喜歡「可愛型」的，就能理解為什麼蔡仲南會這樣排了。球迷們也可以一起猜猜誰是阿甘教練的第一名喔！
究竟籃籃屬意的中職最帥球員TOP5是誰？她還會從阿甘教練身上挖出哪些八卦？6/21（一）晚上10點，敬請準時收聽收看《野球名人房》！