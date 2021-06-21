撐餐廳、挺警消！蘇巧慧團隊媒合餐飲業　替防疫人員送餐

全國實施三級警戒進入第六週，由於指揮中心下令「餐飲業一律外帶」，不少適合聚會的大型餐廳營業額瞬間減少五成以上，疫情嚴峻的雙北影響更是慘烈。民進黨立委蘇巧慧近日為感謝防疫警消，並力挺在地餐飲業者，啟動「防疫送餐共好列車」，媒合選區餐廳業與在地善心人士，協助送餐為第一線抗疫人員打氣。

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蘇巧慧19日在臉書發文表示，自己每天都會請服務團隊同仁，前往疫苗接種站關心民眾，看是否有需要協助之處，幾天下來施打狀況還算順暢，但看見許多第一線的防疫人員，不管是警還是消防人員，頂著豔陽支援各項防疫或疫調勤務，實在非常辛苦。所以找了選區樹林的知名餐廳「徐家堡囍宴會館」的外帶便當，邀請餐廳一起送餐，更搭上近來的疫苗話題，笑稱便當有老闆親送的「原廠認證」，絕對好吃衛生。

▲民進黨立委蘇巧慧號召「留住自己喜歡的餐廳」，送餐給第一線防疫人員。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

蘇巧慧團隊連續兩日，分送便當到其選區的派出所與各消防分隊。蘇巧慧表示，不少在地善心人士看到警消在第一線肩負防疫與疫調工作，都希望能出錢出力表達感謝之意，但卻苦無管道，所以她當起媒合角色，橋接地方善心、餐飲業與防疫人員，除慰問警消辛勞，也希望能拋磚引玉、號召大家「一起留住你喜歡的餐廳 」，協助在地餐廳度過這波難關。而收到餐點的三峽和樹林分局，都分別在粉專上PO文表達感謝。

樹林分局就透過臉書PO文表示，蘇巧慧委員與餐廳合作，特別致贈精緻活力便當至各派出所為同仁加油打氣，感謝第一線警察為防疫工作的付出，謝謝立委。