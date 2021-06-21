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撐餐廳、挺警消！蘇巧慧團隊媒合餐飲業　替防疫人員送餐

▲民進黨立委蘇巧慧感謝防疫人員辛勞，媒合餐廳與善心人士，啟動「防疫送餐共好列車」。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）
▲民進黨立委蘇巧慧感謝防疫人員辛勞，媒合餐廳與善心人士，啟動「防疫送餐共好列車」。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-21 16:18:21｜2021-06-21 16:27:28

全國實施三級警戒進入第六週，由於指揮中心下令「餐飲業一律外帶」，不少適合聚會的大型餐廳營業額瞬間減少五成以上，疫情嚴峻的雙北影響更是慘烈。民進黨立委蘇巧慧近日為感謝防疫警消，並力挺在地餐飲業者，啟動「防疫送餐共好列車」，媒合選區餐廳業與在地善心人士，協助送餐為第一線抗疫人員打氣。

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蘇巧慧19日在臉書發文表示，自己每天都會請服務團隊同仁，前往疫苗接種站關心民眾，看是否有需要協助之處，幾天下來施打狀況還算順暢，但看見許多第一線的防疫人員，不管是警還是消防人員，頂著豔陽支援各項防疫或疫調勤務，實在非常辛苦。所以找了選區樹林的知名餐廳「徐家堡囍宴會館」的外帶便當，邀請餐廳一起送餐，更搭上近來的疫苗話題，笑稱便當有老闆親送的「原廠認證」，絕對好吃衛生。

▲民進黨立委蘇巧慧號召「留住自己喜歡的餐廳」，送餐給第一線防疫人員。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
▲民進黨立委蘇巧慧號召「留住自己喜歡的餐廳」，送餐給第一線防疫人員。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
 

蘇巧慧團隊連續兩日，分送便當到其選區的派出所與各消防分隊。蘇巧慧表示，不少在地善心人士看到警消在第一線肩負防疫與疫調工作，都希望能出錢出力表達感謝之意，但卻苦無管道，所以她當起媒合角色，橋接地方善心、餐飲業與防疫人員，除慰問警消辛勞，也希望能拋磚引玉、號召大家「一起留住你喜歡的餐廳 」，協助在地餐廳度過這波難關。而收到餐點的三峽和樹林分局，都分別在粉專上PO文表達感謝。

樹林分局就透過臉書PO文表示，蘇巧慧委員與餐廳合作，特別致贈精緻活力便當至各派出所為同仁加油打氣，感謝第一線警察為防疫工作的付出，謝謝立委。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.1%22.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.51%6.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
50.14%49.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.91%36.09%
2021-06-20-2021-06-23
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