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高雄今1確診　陳其邁證實鳳山早餐店老闆解隔離第5天確診

▲高雄今新增1確診個案市長陳其邁證實鳳山早餐店老闆解隔離第5天確診。(圖／高市府提供)
▲高雄今新增1確診個案市長陳其邁證實鳳山早餐店老闆解隔離第5天確診。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-21 16:38:33｜2021-06-21 16:39:54

高雄市今(21)日新增1確診個案，市長陳其邁證實，確診個案(14130)為鳳山早餐店老闆，被匡列為密切接觸者入住防疫旅館，解除隔離後第二次採檢呈現陰性，但返家自主健康管理在第4天出現胸悶等症狀，經PCR採檢陽性。不過經過相關資料顯示，該個案造成社區傳播感染的機率相當低，呼籲大家無須過度擔心。

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▲鳳山早餐店老闆解除隔離採檢均為陰性，但返家自主健康管理在第4天出現胸悶等症狀，經PCR採檢陽性。（圖／翻攝高市衛生局提供）
▲鳳山早餐店老闆解除隔離採檢均為陰性，但返家自主健康管理在第4天出現胸悶等症狀，經PCR採檢陽性。（圖／翻攝高市衛生局提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，在早餐店老闆娘（案8992)確診後，就已經匡列接觸者，由於同住家人中僅其丈夫陰性，因此持續關注其狀況，在解隔離採檢，老闆報告也顯示陰性。

▲鳳山早餐店老闆發病時序圖。（圖／高市衛生局提供）
▲鳳山早餐店老闆發病時序圖。（圖／高市衛生局提供）
潘炤穎指出，解隔離後，17日個案出現相關胸悶嗅覺異常，經過通報疫調中心，19日安排就醫採檢，檢驗結果為陽性（CT值33），目前正在醫院負壓隔離病房治療中。潘炤穎也證實，案14130解除隔離後，確實有去過一些地方，根據中央規定病毒量少可解除隔離，應屬傳染風險極低，再次採檢CT值為33.5，加上血清也出現恢復期抗體，應是之前五月底六月初時就感染，當時症狀相對輕微，經過嚴謹檢驗研判確診，但血清檢驗數值低，自主健康管理期間個案對於自身要求非常嚴謹，足跡沒有傳播風險，故不予公布足跡。  

潘炤穎也認為，此一群聚感染已使早餐店家族6人染疫，高市衛生局疫調溯源，發現早餐店老闆娘的婆婆長期住在北部，4月份回高雄，但5月10至12日有台北旅遊史，研判就是這起家庭群聚的感染源。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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