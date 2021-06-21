高雄今1確診　陳其邁證實鳳山早餐店老闆解隔離第5天確診

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，在早餐店老闆娘（案8992)確診後，就已經匡列接觸者，由於同住家人中僅其丈夫陰性，因此持續關注其狀況，在解隔離採檢，老闆報告也顯示陰性。
潘炤穎指出，解隔離後，17日個案出現相關胸悶嗅覺異常，經過通報疫調中心，19日安排就醫採檢，檢驗結果為陽性（CT值33），目前正在醫院負壓隔離病房治療中。潘炤穎也證實，案14130解除隔離後，確實有去過一些地方，根據中央規定病毒量少可解除隔離，應屬傳染風險極低，再次採檢CT值為33.5，加上血清也出現恢復期抗體，應是之前五月底六月初時就感染，當時症狀相對輕微，經過嚴謹檢驗研判確診，但血清檢驗數值低，自主健康管理期間個案對於自身要求非常嚴謹，足跡沒有傳播風險，故不予公布足跡。
潘炤穎也認為，此一群聚感染已使早餐店家族6人染疫，高市衛生局疫調溯源，發現早餐店老闆娘的婆婆長期住在北部，4月份回高雄，但5月10至12日有台北旅遊史，研判就是這起家庭群聚的感染源。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。