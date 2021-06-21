印尼疫情升溫　22日起強化紅區管制

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兼任抗疫及經濟復甦工作的印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）透過線上記者會宣布這些全國性措施，並指出，大眾運輸管制措施將由地方決定。
艾朗嘉指出，在傳染風險高的紅區，辦公場所須讓75%的員工在家上班，辦公室內最多只能有25%的員工，紅區外的辦公場所最多不得有超過半數的員工在辦公室內。紅區內的學校改採線上教學，非紅區的學校須嚴格遵守防疫守則。
他表示，購物中心的消費人數、餐飲業的內用人數不得超過總容納人數的25%，營業時間不得超過晚上8時，外帶服務的時間也不得超過晚上8時。
艾朗嘉表示，紅區內的清真寺、祈禱室、教堂、寺廟或者其他宗教場所，公園、休閒娛樂場所等公共場所自明天起須暫時關閉，直到疫情緩和；在紅區以外的區域，這些場所同時的容納人數也是以總容納量的25%為上限。
雅加達自今天晚上起，每天晚間9時至翌日清晨4時，將在10個地點執行交通流量管制，減少人員流動，以求落實微型社區活動限制措施。
雅加達昨天單日確診5582例，創疫情後的新高，約3萬在治療或隔離。印尼昨天單日確診1萬3737例，是1月30日後的新高；有371人不治，是4月初後的新高。全國有14.2萬人在治療或隔離，累計確診達198.9萬，約5.4萬人不治。（編輯：林憬屏）1100621