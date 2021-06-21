COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

印尼疫情升溫　22日起強化紅區管制

▲疫情連日升溫，印尼將擴大管制，辦公場所明起最多只能有25%的員工上班，餐廳內用不超過總容納量25%，疫情紅區的清真寺等場所關閉。雅加達今晚起將在特定地區限制人流。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲疫情連日升溫，印尼將擴大管制，辦公場所明起最多只能有25%的員工上班，餐廳內用不超過總容納量25%，疫情紅區的清真寺等場所關閉。雅加達今晚起將在特定地區限制人流。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-21 19:23:28

（中央社記者石秀娟雅加達21日專電）疫情連日升溫，印尼將擴大管制，辦公場所明起最多只能有25%的員工上班，餐廳內用不超過總容納量25%，疫情紅區的清真寺等場所關閉。雅加達今晚起將在特定地區限制人流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
印尼疫情持續延燒，單日確診和死亡數都創近期新高。印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天召集會議後，決定針對疫情急速惡化的紅區強化微型社區活動限制措施（PPKM），暫時自明天起實施兩週，至7月5日。

兼任抗疫及經濟復甦工作的印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）透過線上記者會宣布這些全國性措施，並指出，大眾運輸管制措施將由地方決定。

艾朗嘉指出，在傳染風險高的紅區，辦公場所須讓75%的員工在家上班，辦公室內最多只能有25%的員工，紅區外的辦公場所最多不得有超過半數的員工在辦公室內。紅區內的學校改採線上教學，非紅區的學校須嚴格遵守防疫守則。

他表示，購物中心的消費人數、餐飲業的內用人數不得超過總容納人數的25%，營業時間不得超過晚上8時，外帶服務的時間也不得超過晚上8時。

艾朗嘉表示，紅區內的清真寺、祈禱室、教堂、寺廟或者其他宗教場所，公園、休閒娛樂場所等公共場所自明天起須暫時關閉，直到疫情緩和；在紅區以外的區域，這些場所同時的容納人數也是以總容納量的25%為上限。

雅加達自今天晚上起，每天晚間9時至翌日清晨4時，將在10個地點執行交通流量管制，減少人員流動，以求落實微型社區活動限制措施。

雅加達昨天單日確診5582例，創疫情後的新高，約3萬在治療或隔離。印尼昨天單日確診1萬3737例，是1月30日後的新高；有371人不治，是4月初後的新高。全國有14.2萬人在治療或隔離，累計確診達198.9萬，約5.4萬人不治。（編輯：林憬屏）1100621

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.35%22.65%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.74%7.26%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
49.35%50.65%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.29%36.71%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀