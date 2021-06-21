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拒一中！駐港辦事處7人遭「限期離境」　陸委會6點聲明

▲台灣駐港辦事處7名官員日前遭港府要求限期離境，並於20日返台。（圖／翻攝自陸委會臉書）
▲台灣駐港辦事處7名官員日前遭港府要求限期離境，並於20日返台。（圖／翻攝自陸委會臉書）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-21 17:07:01｜2021-06-21 17:14:13

香港政府於18日突然宣布暫停運作在台經濟貿易文化辦事處；而我方駐港辦事處僅剩的8名台灣籍人員，也因簽證已陸續到期，遭港府要求限期離境，其中駐香港辦事處代理處長林振宙等7名官員已在昨日返台，僅剩1名經濟部駐派官員將留守至7月底。陸委會主委邱太三今（21）日下午開記者會說明其中原委，並透過６點聲明，痛批港府矮化我國國格，必須為台港關係倒退負責。

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邱太三在今天的記者會中以6點聲明說明事件原委。一、2011年台港基於互利互惠原則互設辦事處，未曾同意附加任何政治前提，當然也沒有簽署一中承諾書的規定，，無法接受港方善加矮化我方的條件。如今港府堅持以矮化我國格的一中承諾書作為核發我住處人員簽證的前提，片面違反互惠原則，我方絕不接受。

二、 港府受制於中共無理的作為，單方面背信毀約的不良記錄，國際應該作為警惕，中共背棄中英聯合聲明、破壞香港高度自治，已經遭國際社會批評，而今港府又配合中共對台施壓，以一中承諾書刁難我駐處人員簽證，除了再次證明香港一國兩制已名存實亡外，曾與港府簽訂合約或有過議定的國家，恐怕也要對港府自主性與誠信打上問號。

三、 中共跟港府事事算計，是破壞台港關係的始作傭者，我駐港人員依法令行事，從未逾越業務範疇，中共與港府卻處處打壓我國駐港辦事處的活動與空間、放任親中媒體製造假新聞抹黑我方，嚴重破壞台港關係，要為台港民眾權益受損負完全的責任；四、希望國人和國際社會能保持警惕，中共跟港府的政治意圖昭然若揭，為維護國家尊嚴，我方絕不妥協，同時也希望國人能團結一心，捍衛國家主權與民主自由，也呼籲國際社會給予台灣支持，共同堅守亞洲民主防線。

五、 台灣聲援香港的民主自由，不該成為對台政治打壓的藉口，台灣基於立憲精神與普世價值，和其他民主國家一樣聲援港人爭取民主自由，且基於港澳條例，對於合法來台港人在生活上有基本需求必要者，會提供人道協助或必要服務，但台灣從未介入香港內部事務。中共跟港府縱使不願面對港人爭取民主普選、自由人權的訴求，也不該用這個作為藉口刁難、報復台灣。

六、 台灣駐港辦事處會持續堅守岡位，為民服務，即使情勢嚴峻，仍會信守承諾，辦事處的業務與運作方式會因應情勢做出調整，相關部會也會全力支援，共同維護台港民眾權益。

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