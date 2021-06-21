拒一中！駐港辦事處7人遭「限期離境」　陸委會6點聲明

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二、 港府受制於中共無理的作為，單方面背信毀約的不良記錄，國際應該作為警惕，中共背棄中英聯合聲明、破壞香港高度自治，已經遭國際社會批評，而今港府又配合中共對台施壓，以一中承諾書刁難我駐處人員簽證，除了再次證明香港一國兩制已名存實亡外，曾與港府簽訂合約或有過議定的國家，恐怕也要對港府自主性與誠信打上問號。
三、 中共跟港府事事算計，是破壞台港關係的始作傭者，我駐港人員依法令行事，從未逾越業務範疇，中共與港府卻處處打壓我國駐港辦事處的活動與空間、放任親中媒體製造假新聞抹黑我方，嚴重破壞台港關係，要為台港民眾權益受損負完全的責任；四、希望國人和國際社會能保持警惕，中共跟港府的政治意圖昭然若揭，為維護國家尊嚴，我方絕不妥協，同時也希望國人能團結一心，捍衛國家主權與民主自由，也呼籲國際社會給予台灣支持，共同堅守亞洲民主防線。
五、 台灣聲援香港的民主自由，不該成為對台政治打壓的藉口，台灣基於立憲精神與普世價值，和其他民主國家一樣聲援港人爭取民主自由，且基於港澳條例，對於合法來台港人在生活上有基本需求必要者，會提供人道協助或必要服務，但台灣從未介入香港內部事務。中共跟港府縱使不願面對港人爭取民主普選、自由人權的訴求，也不該用這個作為藉口刁難、報復台灣。
六、 台灣駐港辦事處會持續堅守岡位，為民服務，即使情勢嚴峻，仍會信守承諾，辦事處的業務與運作方式會因應情勢做出調整，相關部會也會全力支援，共同維護台港民眾權益。