香港壹傳媒董事達共識　週五決定蘋果日報是否關閉

香港警察上週四（17）大動作搜捕香港《蘋果日報》辦公大樓，保安局也凍結了《蘋果日報》相關的3間公司資產。今（21）日《香港蘋果日報》召開董事會，討論關閉報社相關事宜。內部消息人士透露，董事會預計週五（25）再開會，但目前已有共識若資產無法解凍，可能將於週五、週六前後關閉動新聞、《蘋果日報》。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-21 17:11:50｜2021-06-21 17:12:23
綜合港媒報導，香港保安局共凍結1800萬港元，17日起禁止壹傳媒相關人士動用資金。香港壹傳媒、《蘋果日報》創辦人黎智英的助手Simon Mark向《路透社》透露，公司資產遭到凍結，恐怕只能夠撐到本月底，甚至在幾天內停止運作。
內部消息人士透露，壹傳媒的高層正計算倉庫內的油墨及紙筒數量，評估《蘋果日報》持續出版的可行性，但因為資產遭到凍結，員工薪水能不能順利發放也是個問題。董事會原本不打算於今日召開，但前線員工促請董事會作出決策。據悉，董事會認為即使要關閉報社，也要先走程序，例如要求保安局解凍資金。
香港警方17日在蘋果辦公大樓沒收超過40台電腦、16個伺服器，以《港區國安法》「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」逮捕《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、蘋果動新聞平台總監張志偉，以及壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權。張劍虹、羅偉光保釋申請被拒，延後至8月13日再審。