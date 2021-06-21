COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

接種疫苗後狂打噴嚏！醫曝「是染疫症狀」　1類人要當心

▲兒科急診醫師吳昌騰指出，感染新冠肺炎Delta變種病毒，對年輕人來說「更像是得了重感冒」，打噴嚏更是其中一款常見症狀。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 Pixabay ）
▲兒科急診醫師吳昌騰指出，感染新冠肺炎Delta變種病毒，對年輕人來說「更像是得了重感冒」，打噴嚏更是其中一款常見症狀。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 17:13:53

國內新冠肺炎疫情今（21）又有趨緩消息，指揮中心公布單日新增75人確診，是自從進入防疫三級警戒以來，首度僅兩位數確診，再加上美國捐贈的250萬劑疫苗抵台，不少民眾也對於台灣疫情抱持著樂觀態度。不過兒科急診醫師吳昌騰就警告，接種過疫苗後感染新冠肺炎，要特別注意「打噴嚏」的症狀，更稱感染Delta變種病毒對年輕人來說「更像是得了重感冒」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳昌騰醫師昨（20）日透過臉書發文表示，感染新冠變種病毒Delta對年輕人來說「更像是得了重感冒」，而喉嚨痛、頭痛及流鼻涕是現在英國最常報告與COVID-19感染有關的症狀，發燒仍然很常見，但嗅覺喪失不再出現在前10大症狀中

▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，是升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，是升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
吳昌騰指出，打噴嚏通常不是新冠肺炎的症狀，更有可能是感冒或過敏的跡象。一般來說，我們在臨床上看到接種過和未接種過疫苗的病人報告了相同的 COVID-19 症狀，包括嗅覺喪失、味覺喪失、咳嗽、發燒、頭痛和疲勞。然而，那些接受過疫苗的人在較短患病的時間內，報告的症狀較少，這說明他們的病情較輕，並且好轉得更快。

他也藉由MedRxiv一篇英國研究報告指出「打噴嚏比平時多，可能是COVID-19的徵兆，但僅限於接種過疫苗的人」，吳昌騰認為這是研究人員注意到，相較於沒有打過疫苗的人，接種過疫苗然後卻檢測呈現新冠陽性的人，更有可能將「打噴嚏」作為症狀報告，因此他勸誡要是接種了疫苗卻開始打噴嚏，最好能去進行新冠肺炎檢測。

▲中央流行疫情指揮中心21日針對疫報做出說明。圖為施打AZ疫苗之現場照（圖／指揮中心）
吳昌騰醫師指出，狂打噴嚏是接種疫苗後染疫者常出現的症狀。圖為施打AZ疫苗之現場照（圖／指揮中心）
此外，他也提醒民眾，「沒有一種疫苗是100%有效，不是打過疫苗就保證不會染疫」，想要防疫仍得做好戴口罩、勤洗手、不要群聚，以及保持社交距離。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.23%22.77%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.78%6.22%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
49.77%50.23%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.67%36.33%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀