接種疫苗後狂打噴嚏！醫曝「是染疫症狀」　1類人要當心

國內新冠肺炎疫情今（21）又有趨緩消息，指揮中心公布單日新增75人確診，是自從進入防疫三級警戒以來，首度僅兩位數確診，再加上美國捐贈的250萬劑疫苗抵台，不少民眾也對於台灣疫情抱持著樂觀態度。不過兒科急診醫師吳昌騰就警告，接種過疫苗後感染新冠肺炎，要特別注意「打噴嚏」的症狀，更稱感染Delta變種病毒對年輕人來說「更像是得了重感冒」。

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吳昌騰醫師昨（20）日透過臉書發文表示，感染新冠變種病毒Delta對年輕人來說「更像是得了重感冒」，而喉嚨痛、頭痛及流鼻涕是現在英國最常報告與COVID-19感染有關的症狀，發燒仍然很常見，但

嗅覺喪失不再出現在前10大症狀中

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▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，是升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）

吳昌騰指出，打噴嚏通常不是新冠肺炎的症狀，更有可能是感冒或過敏的跡象。一般來說，我們在臨床上看到接種過和未接種過疫苗的病人報告了相同的 COVID-19 症狀，包括嗅覺喪失、味覺喪失、咳嗽、發燒、頭痛和疲勞。然而，那些接受過疫苗的人在較短患病的時間內，報告的症狀較少，這說明他們的病情較輕，並且好轉得更快。

他也藉由MedRxiv一篇英國研究報告指出「打噴嚏比平時多，可能是COVID-19的徵兆，但僅限於接種過疫苗的人」，吳昌騰認為這是研究人員注意到，相較於沒有打過疫苗的人，接種過疫苗然後卻檢測呈現新冠陽性的人，更有可能將「打噴嚏」作為症狀報告，因此他勸誡要是接種了疫苗卻開始打噴嚏，最好能去進行新冠肺炎檢測。

▲ 吳昌騰醫師指出， 狂打噴嚏是接種疫苗後染疫者常出現的症狀。圖為施打AZ疫苗之現場照（圖／指揮中心）

此外，他也提醒民眾，「沒有一種疫苗是100%有效，不是打過疫苗就保證不會染疫」，想要防疫仍得做好戴口罩、勤洗手、不要群聚，以及保持社交距離。（編輯：楊智傑）