開放孕婦施打莫德納　陳其邁：最快可在6月23日可完成

我是廣告 請繼續往下閱讀
高市衛生局統計，到6月20日為止，全市82歲以上長輩51918人，有31876位長輩完成疫苗施打，比例61.4%，目前持續為78歲以上長輩施打，新冠肺炎疫苗施打將擴及75歲以上長輩，今天會陸續收到通知書；如果這幾天可打卻因故未打疫苗的長輩，也可到5處大型接種站或就近至各社區接種站施打。
陳其邁表示，孕婦打莫德納疫苗方案，今天會跟醫師公會、婦產科醫療院所及23家專責醫院協調好流程，主要還是要透過婦產科醫師照超音波確認，由醫師評估是否可以打疫苗，花時間做產檢，與婦產科診所連繫，以預約方式來嚴謹施打，最快可在6月23日可完成，但也可能從下周一開始，建議有意施打孕婦這段時間可先到婦產科診所詢問醫師。
另外，陳其邁也表示，高市府此次施打過程在空間與動線都很努力準備，開放診所部分昨晚專家會議與醫師公會討論，確定原則上65至75歲年齡層時會開放，但考慮疫苗存量、安排等細節還要再討論，近日就會公布。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。