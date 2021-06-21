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高市啟動北農防疫專案　匡列高風險125人

▲高雄市長陳其邁坦言北農事件令人擔憂，所以宣布高雄市啟動「北農防疫專案」，目前已匡列較高風險的125人。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁坦言北農事件令人擔憂，所以宣布高雄市啟動「北農防疫專案」，目前已匡列較高風險的125人。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-21 17:24:38

北農爆發群聚感染疫情，包括第1及第2市場傳出有多達45人確診的狀況，因到北農進行果菜相關產銷南來北往人數眾多，高雄市長陳其邁坦言，北農事件令人擔憂，所以也宣布啟動「北農防疫專案」，目前已針對10家貨運行包含司機及相關人員共匡列較高風險的125人，將進行快篩加上PCR的採檢。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，事實上，6月19日高雄市就從媒體得知北農群聚感染訊息，即由農業局、衛生局等相關單位進行討論，高雄市針對農會、產銷合作社在農產品南北往來部分，查出在高雄與北農有相關果菜產銷的往來，是透過10間貨運行來進行。

▲高雄市啟動「北農防疫專案」，目前已匡列較高風險的司機59人、相關人員66，共計125人。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市啟動「北農防疫專案」，目前已匡列較高風險的司機59人、相關人員66，共計125人。（圖／高雄市政府提供）
而這些貨運行中，被匡列的59位司機都有共同的特點，就是他們在5月20日以來都有到過北農的第1或第2市場點交農產品，在點交過程難免發生接觸，會有一些談話、簽收、交貨等程序，而跟著貨運行車子南來北往的除了司機之外，還有一些配合卸貨的工人及相關人員，統計起來大概有66人，所以目前總共匡列125人，對於匡列的民眾，市府除了在健康管理上面給予必要的衛教之外，也會立刻要求進行快篩加上PCR的採檢。

潘炤穎說，北農疫情延續到目前為止，時間可能已經超過1個月，這1個月的期間會有什麼樣擴散效應跟風險，實在很難預估，所以高雄市因應北農可能有群聚感染，針對高風險接觸族群也成立一個防疫專案進行積極的追蹤、檢驗，及相關管理作為。

▲陳其邁強調，假如以5天來算一個感染週期，如果沒有匡列、沒有疫調，也不隔離的話，20天後1個個案就會變成625個個案，所以儘早疫調、匡列、隔離很重要。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁強調，假如以5天來算一個感染週期，如果沒有匡列、沒有疫調，也不隔離的話，20天後1個個案就會變成625個個案，所以儘早疫調、匡列、隔離很重要。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁也表示，大家現在最關心的就是北農的群聚感染事件，以及士林地區的長照機構的感染事件，北農群聚事件的確令人擔心，很多南來北往的攤販、貨運行都在北農出入，人員來來去去非常頻繁，所以之前就跟大家說，疫調、匡列、隔離很重要，假如以5天來算一個感染週期，如果沒有匡列、沒有疫調，也不隔離的話，20天後1個個案就會變成625個個案，所以精準疫調、擴大匡列、儘早隔離，和施打疫苗都是非常重要的。

▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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