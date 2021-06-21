全球鬧「疫苗荒」混打成趨勢？韓、加、義等多國開打

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，雖然疫苗被認為是解方，但是因為供貨延遲以及安全問題，不少國家特定廠牌的疫苗不足的情況下，紛紛考慮進行「混打策略」，施打不同廠牌的疫苗，來避免接種計畫遭到拖延，許多醫學研究也正在測試混打疫苗的安全性以及有效性。





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根據《路透社》等外媒報導，目前全球大部分的新冠疫苗都得施打2劑，才能得到完整保護力，但是隨著疫苗需求量大，不少廠商也因此出現供貨不及的狀況。讓許多國家紛紛開始考慮「疫苗混打」的措施，來避免接種計畫遭到延誤。





韓國原訂在6月底會透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）獲得83.5萬劑AZ疫苗，為4月已經接種的第1劑的衛生及前線人員施打第2劑。卻因為COVAX供貨延遲關係，導致這批疫苗可能得等到7月底或是更晚才能交貨，韓國預防接種促進團與專家商議之後，決定採用混打策略。韓國當局日前也宣布7月將進行不同廠牌的第2劑疫苗施打，預計76萬名第1劑接種AZ疫苗的人，第2劑將會接種輝瑞疫苗。





加拿大先前因為AZ疫苗傳出血栓副作用疑慮，進而在多數省份暫停施打AZ疫苗，加拿大當局也在6月1日修改疫苗相關指南，授權允許混打不同疫苗。並指出，如果民眾第1劑接種AZ疫苗，那第2劑可以接種輝瑞疫苗或是莫德納疫苗。但如果民眾第1劑打的是輝瑞疫苗或是莫德納疫苗，那就不鼓勵民眾第2劑接種AZ疫苗。義大利先前也宣布，第1劑接種AZ疫苗的民眾，再接種第2劑時，可以選擇不同廠牌的疫苗。





另外中東國家巴林也宣布，無論最初接種的是哪一牌疫苗，只要符合條件，都能夠施打輝瑞疫苗或是國產疫苗「加強注射」。阿拉伯聯合酋長國也提供輝瑞疫苗，來為最初接種中國開發的疫苗的人進行「加強注射」。





目前美國、英國、西班牙，以及泰國等國家，目前已經陸續展開對成年人進行疫苗混打的臨床實驗，來評估接種不同疫苗的安全性以及有效性。俄羅斯也在阿拉伯國家試驗混合俄羅斯疫苗「衛星-V」（Sputnik V）以及中國產疫苗。根據英國以及西班牙的研究顯示，民眾第1劑以及第2劑施打不同品牌疫苗，仍安全有效。不過英國牛津大學研究指出，混打疫苗可能會帶來更為強烈的副作用。



