桃園蘆竹二號社會住宅申請 因應疫情改郵寄或線上申請
原本在6月17日至6月30日開放申請的桃園市蘆竹二號社會住宅預訂，因為近期新冠疫情嚴峻，不開放現場臨櫃送件，民眾可備妥相關文件透過掛號郵寄至桃園市政府住宅發展處（桃園市桃園區力行路300號）或於網路線上申請，最快今（110）年10月起租。
記者李春台/桃園報導
2021-06-21 17:48:34
蘆竹二號社宅位於本市蘆竹區大新路、大竹路交叉口，係大竹中心地段，鄰近大竹國小、大竹國中、國1國2交流道，教育機能良好、交通位置便利。本次共有216戶出租，分為3種房型：一房型135戶（15坪套房）、二房型74戶（28、29、30及32坪）、三房型7戶（36坪）；採分級租金制，一房型(套房)每月租金為新臺幣(下同)5,100至7,000元、二房型每月租金為8,500至13,200元、三房型每月租金為10,500至13,900元。
申請條件：(1)18歲以上、(2)設籍桃園市或於桃園市就學、就業、(3)家庭成員於基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅、(4)每人每月平均所得低於新臺幣5萬3,484元、(5)不動產總價值低於551萬元，即符合本次社會住宅招租申請資格；如想申請政策戶，則須另檢附住宅法第4條經濟或社會弱勢相關證明。
相關申請資訊已公布於桃園市政府住宅發展處及桃園市社會住宅申租管理系統之網站；另紙本申請書及相關資料可至桃園市政府住宅發展處、桃園市政府便民服務中心、桃園市各區公所索取。亦可透過以下網址申請資訊懶人包：https://reurl.cc/no7VWX
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