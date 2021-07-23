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全台三級警戒逾兩個月　一圖回顧本土確診大爆發發展

▲國內本土疫情自4月中旬起爆發後各地發生多起群聚，相關疫情狀況發展時間軸一次看。（圖／NOWnews製作）
▲國內本土疫情自4月中旬起爆發後各地發生多起群聚，相關疫情狀況發展時間軸一次看。（圖／NOWnews製作）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-23 18:00:00

我國本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心在5月15日宣布，將台北市、新北市升級為第三級防疫警戒，並停止各級學校學生到校上課，當天也是國內首度單日就破百例本土確診個案，此後每日的本土個案確診數都逾百例，因此在5月19日時將全國升級一併升至第三級警戒，期間二度延長，預計到6月28日才能解封，但6月23日與7月8日又再次展延，宣布警戒維持到7月26日，一直到今（23）日才正式宣布，將自7月27日起至8月9日全台疫情警戒降至第二級。這是自2019年年底，新冠肺炎肆虐全球以來，台灣面對疫情最嚴峻的時刻。

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截止7月23日，本土確診已有14228例，778人染疫死亡，根據指揮中心基因定序結果發現，除了在屏東Delta變異株群聚外，其餘所有的病毒都屬於英國變異株尚無突變，因此指揮中心研判，社區感染早在4月中旬就開始，推測可能是由境外移入帶來，但目前感染源不明且感染途徑還在調查中，外界揣測可能與4月20日2名本國籍的華航機師確診案有關。

本土感染源頭在哪？華航機師染疫燒到防疫旅館諾富特

指揮中心在4月20日召開的記者會上，宣布國內新增2例確診個案，皆為華航貨機機師，感染源調查中，三天後，傳出一名印尼籍機師執勤至澳洲時，在當地自費採檢驗出陽性，指揮中心隨即啟動個案在台活動史調查，匡列接觸者即採檢，揪出該機師1家人與1同事染疫，成為2起本土確診個案。相關案件持續延燒，演變成航空器群聚以及家戶群聚感染，部分機師全家都染疫，甚至還出現PCR陰性、血清抗體陽性的機師家人確診事件。

不料，指揮中心在4月29日宣布，國內新增的2例本土個案，為機場防疫旅館諾富特飯店的員工及其同住家人，並被證實是與6名華航的染疫機師在諾富特隔離檢疫有交互關係，可以說是已確認華航機師染疫一案已如滾雪球般，燒到防疫旅館諾富特飯店，更令人擔憂的是，確診者的足跡恐怕早已遍及雙北市，甚至全台都有風險。

經查後發現，起因為華航未落實機組員防疫措施，加上諾富特飯店並未向桃園市政府申請「分層的防疫旅館」，就讓一般旅客入住形成「混住」狀況，進而導致後續染疫風暴，因此交通部觀光局開罰諾富特混住3至15萬，桃園市政府則針對非防疫旅館收住居家檢疫者，開罰諾富特3000至1.5萬；交通部民航局裁處華航100萬。

▲指揮中心今（12）日公布華航諾富特案新增一例本土，案1222為是空服員，5月5日曾與案1187一同執勤至越南。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（12）日公布華航諾富特案新增一例本土，案1222為是空服員，5月5日曾與案1187一同執勤至越南。（圖／NOWnews製作）
 

社區感染風暴　三起大型群聚互有關連

5月中旬，指揮中心又公布國內新增7例本土個案，1例為日前確診的華航機師接觸者，但其中有6例為感染源待釐清案件，這天也爆發出一起宜蘭羅東的「銀河百家樂」遊藝場群聚；隔天為5月12日，指揮中心再度公布前一日感染源不明的確診者（案1203）匡列的10名接觸者染疫，他們均為新北獅子會成員，以及萬華茶藝館也出現3例確診，單日本土個案已來到十位數。

宜蘭遊藝場、新北獅子會、萬華茶藝館三起群聚越演越烈，確診數連日飆高，指揮中心加快防堵，在疫情熱區的台北市萬華區發送疫情警示細胞簡訊，但疫情一發不可收拾，才過3天，就釀成本土大爆發，5月15日單日新增185例本土確診個案，指揮官陳時中也宣布，台北市、新北市升至第三級防疫警戒，並實施全國性防疫措施，休閒場所不得營業，停止宗教進香團與遶境活動等，教育部也宣布停止各級學校學生到校上課直至5月28日，同時為因應醫療量能需要，暫停民眾自費接種處置。

由於疫情來得太快，確診數暴增，5月18日出現本土個案2例死亡案件，指揮中心在5月19日將全國防疫警戒統一升至第三級，並在隔日與各縣市政府召開第一次的全國防疫會議，希望能更快速得掌握各地疫情狀況，並加強防堵各地流傳的假訊息。

▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
▲宜蘭、蘆洲及萬華等3起本土群聚關聯圖。（圖／NOWnews製）
 

全國三級警戒延長　苗栗電子廠也爆群聚

自5月15日本土大爆發後，國內每日確診人數都超過百例，一直到原先預定的防疫警戒前都未有趨緩態勢，因此行政院在5月25日宣布，全國三級警戒延長，並停止學生到校上課至6月14日，這段期間，也因為醫療院所的篩檢與防疫量能無法即時更新，有延誤情形，指揮中心將先前卡在地方的採檢數據回填成「校正回歸」，但一度引發外界質疑，認為中央有蓋牌疑慮，但隨著量能逐漸提升後與整體作業更加流暢後，6月7日後便不再公布當日的校正回歸數。

就在本土疫情嚴峻之時，指揮中心6月4日又傳出壞消息，苗栗多家電子廠爆發移工群聚確診事件，恐怕衝擊台灣半導體生產，指揮中心即刻設立前進指揮所，協助地方政府及廠商進行相關防疫措施，整個群聚事件共有471人染疫，本國籍有71位、外籍人士有400位，成為全台第三高確診數的縣市，低於新北市的6160人以及台北市的4237人。

有鑒於疫情持續延燒，加上苗栗電子廠商爆發群聚感染，指揮中心在6月7日時再度宣布，二度延長全國三級警戒時間，最快到6月28日才能解封，學生則停止到校上課至7月2日，相當於直接進入暑假避免大型群聚，大學指定考試也延後到7月28至29日舉行。

批發市場群聚連環爆　屏東Delta變種病毒株入侵

就在大家期盼能早日解封之際，台北農產運銷公司卻接連傳出有多名員工確診情形，爆發新一波群聚，士林區的一家長照機構，也傳出院內感染群聚，引發雙北民眾人心惶惶。台北市政府為穩定台北蔬果批發正常運作，啟動「北農2.0專案」，進行4000多名北農員工快篩專案，接著與鄰近縣市的新北、基隆跨縣市合作，希望能完整掌握確診者的足跡，但由於這些確診的員工，戶籍不在台北市，流動性過大增添疫調困難度，市長柯文哲也指示快篩陰性者全施打疫苗。

在全面廣篩過後，相關三市場共有5022人接受篩檢，其中15人有PCR陽性反應，累計83人染疫。

但在雙北市府與鄰近縣市各自忙著擴大北農轄下第一與第二市場、環南市場的篩檢期間，屏東一對於6月6日自秘魯返台進行居家檢疫的祖孫，經基因定序確定染疫Delta印度變種病毒株，卻在當地形成破口，傳染給一名白牌計程車司機，屏東縣衛生局經疫調後發現該Delta病毒傳播鏈已延伸形成一起群聚，釀成15例本土確診個案，所幸後續驗出陽性個案，發病時間均在集中檢疫所，對社區的影響不大。

全國三級警戒超過一個月　暑假防疫仍不可輕忽

本土疫情自4月中旬爆發的華航、諾富特群聚，延燒到5月的宜蘭遊藝場、新北獅子會、萬華茶藝館群聚，再到6月初的苗栗電子廠移工群聚與台北三市場群聚，基因定序證實均為英國變異株，推論與華航案關聯性高，但一切仍在調查釐清中；至於屏東則有Delta變種病毒株的入侵，所幸確診者的感染源尚能被釐清，顯示相關傳播鏈都還能被掌握，也無擴大趨勢。因此指揮中心於6月23日再次宣布延長三級警戒時間至7月12日。

已實施近兩個月的全國三級警戒，讓不少產業受到嚴重波及，甚至出現停業危機，雖然現階段有條件開放解封降級，但面對病毒仍不能有僥倖心態，加上即將到來的暑假，若有「報復性旅遊」出籠，造成人潮大量群聚，相關風險仍在，後果也難以設想，因此就算降級防疫警戒，在新冠疫苗施打涵蓋率未達到一定程度錢，全民應持續做好個人衛生安全健康監測，不可大意，否則病毒入侵防不勝防。

▲台灣近日疫情趨緩，7月12日即將「微解封」，但開放標準卻讓民眾看得霧煞煞。（圖／擷取自疫情指揮中心記者會直播）
▲台灣近日疫情趨緩，7月12日即將「微解封」，但開放標準卻讓民眾看得霧煞煞。（圖／擷取自疫情指揮中心記者會直播）
四度展延全國三級警戒　「微解封」一詞引熱議

隨著本土病例數來到十位數，疫情看似趨緩之際，指揮中心指揮官陳時中在7月8日再度宣布，要四度展延全國三級防疫警戒至7月26日，雖然延長但卻提出適度鬆綁措施，也就是在7月13日起放寬部分場域、產業適度「微解封」，並授權各級政府依照防疫可適時調整相關規定，因此各個縣市規定不一，反讓不少民眾抱怨無所適從，一度引發「微解封」亂象。

日前迎來「微解封」的首個週末，各地傳出部分群聚事件，引發民眾擔憂形成防疫破口，然而近期個案數均在20位上下，甚至有一天來到個位數，尤其新冠疫苗的接種人口涵蓋率截至21日，已將近25%，因此讓國民士氣大振，相當期待這次能夠不再展延，並在7月26日後就能如期降級解封；就在各界期盼聲浪中，指揮中心在23日宣布，考量國內疫情及參酌其他國家防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會可通案性原則另訂指引，各地方政府也可以在此原則下，視疫情需要而有調整空間，相關指引以利民眾遵循。

▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.63%84.38%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.22%77.78%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.67%23.33%
2021-07-21-2021-07-24
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