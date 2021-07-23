全台三級警戒逾兩個月　一圖回顧本土確診大爆發發展

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本土感染源頭在哪？華航機師染疫燒到防疫旅館諾富特
指揮中心在4月20日召開的記者會上，宣布國內新增2例確診個案，皆為華航貨機機師，感染源調查中，三天後，傳出一名印尼籍機師執勤至澳洲時，在當地自費採檢驗出陽性，指揮中心隨即啟動個案在台活動史調查，匡列接觸者即採檢，揪出該機師1家人與1同事染疫，成為2起本土確診個案。相關案件持續延燒，演變成航空器群聚以及家戶群聚感染，部分機師全家都染疫，甚至還出現PCR陰性、血清抗體陽性的機師家人確診事件。
不料，指揮中心在4月29日宣布，國內新增的2例本土個案，為機場防疫旅館諾富特飯店的員工及其同住家人，並被證實是與6名華航的染疫機師在諾富特隔離檢疫有交互關係，可以說是已確認華航機師染疫一案已如滾雪球般，燒到防疫旅館諾富特飯店，更令人擔憂的是，確診者的足跡恐怕早已遍及雙北市，甚至全台都有風險。
經查後發現，起因為華航未落實機組員防疫措施，加上諾富特飯店並未向桃園市政府申請「分層的防疫旅館」，就讓一般旅客入住形成「混住」狀況，進而導致後續染疫風暴，因此交通部觀光局開罰諾富特混住3至15萬，桃園市政府則針對非防疫旅館收住居家檢疫者，開罰諾富特3000至1.5萬；交通部民航局裁處華航100萬。
社區感染風暴 三起大型群聚互有關連
5月中旬，指揮中心又公布國內新增7例本土個案，1例為日前確診的華航機師接觸者，但其中有6例為感染源待釐清案件，這天也爆發出一起宜蘭羅東的「銀河百家樂」遊藝場群聚；隔天為5月12日，指揮中心再度公布前一日感染源不明的確診者（案1203）匡列的10名接觸者染疫，他們均為新北獅子會成員，以及萬華茶藝館也出現3例確診，單日本土個案已來到十位數。
宜蘭遊藝場、新北獅子會、萬華茶藝館三起群聚越演越烈，確診數連日飆高，指揮中心加快防堵，在疫情熱區的台北市萬華區發送疫情警示細胞簡訊，但疫情一發不可收拾，才過3天，就釀成本土大爆發，5月15日單日新增185例本土確診個案，指揮官陳時中也宣布，台北市、新北市升至第三級防疫警戒，並實施全國性防疫措施，休閒場所不得營業，停止宗教進香團與遶境活動等，教育部也宣布停止各級學校學生到校上課直至5月28日，同時為因應醫療量能需要，暫停民眾自費接種處置。
由於疫情來得太快，確診數暴增，5月18日出現本土個案2例死亡案件，指揮中心在5月19日將全國防疫警戒統一升至第三級，並在隔日與各縣市政府召開第一次的全國防疫會議，希望能更快速得掌握各地疫情狀況，並加強防堵各地流傳的假訊息。
全國三級警戒延長 苗栗電子廠也爆群聚
自5月15日本土大爆發後，國內每日確診人數都超過百例，一直到原先預定的防疫警戒前都未有趨緩態勢，因此行政院在5月25日宣布，全國三級警戒延長，並停止學生到校上課至6月14日，這段期間，也因為醫療院所的篩檢與防疫量能無法即時更新，有延誤情形，指揮中心將先前卡在地方的採檢數據回填成「校正回歸」，但一度引發外界質疑，認為中央有蓋牌疑慮，但隨著量能逐漸提升後與整體作業更加流暢後，6月7日後便不再公布當日的校正回歸數。
就在本土疫情嚴峻之時，指揮中心6月4日又傳出壞消息，苗栗多家電子廠爆發移工群聚確診事件，恐怕衝擊台灣半導體生產，指揮中心即刻設立前進指揮所，協助地方政府及廠商進行相關防疫措施，整個群聚事件共有471人染疫，本國籍有71位、外籍人士有400位，成為全台第三高確診數的縣市，低於新北市的6160人以及台北市的4237人。
有鑒於疫情持續延燒，加上苗栗電子廠商爆發群聚感染，指揮中心在6月7日時再度宣布，二度延長全國三級警戒時間，最快到6月28日才能解封，學生則停止到校上課至7月2日，相當於直接進入暑假避免大型群聚，大學指定考試也延後到7月28至29日舉行。
批發市場群聚連環爆 屏東Delta變種病毒株入侵
就在大家期盼能早日解封之際，台北農產運銷公司卻接連傳出有多名員工確診情形，爆發新一波群聚，士林區的一家長照機構，也傳出院內感染群聚，引發雙北民眾人心惶惶。台北市政府為穩定台北蔬果批發正常運作，啟動「北農2.0專案」，進行4000多名北農員工快篩專案，接著與鄰近縣市的新北、基隆跨縣市合作，希望能完整掌握確診者的足跡，但由於這些確診的員工，戶籍不在台北市，流動性過大增添疫調困難度，市長柯文哲也指示快篩陰性者全施打疫苗。
在全面廣篩過後，相關三市場共有5022人接受篩檢，其中15人有PCR陽性反應，累計83人染疫。
但在雙北市府與鄰近縣市各自忙著擴大北農轄下第一與第二市場、環南市場的篩檢期間，屏東一對於6月6日自秘魯返台進行居家檢疫的祖孫，經基因定序確定染疫Delta印度變種病毒株，卻在當地形成破口，傳染給一名白牌計程車司機，屏東縣衛生局經疫調後發現該Delta病毒傳播鏈已延伸形成一起群聚，釀成15例本土確診個案，所幸後續驗出陽性個案，發病時間均在集中檢疫所，對社區的影響不大。
全國三級警戒超過一個月 暑假防疫仍不可輕忽
本土疫情自4月中旬爆發的華航、諾富特群聚，延燒到5月的宜蘭遊藝場、新北獅子會、萬華茶藝館群聚，再到6月初的苗栗電子廠移工群聚與台北三市場群聚，基因定序證實均為英國變異株，推論與華航案關聯性高，但一切仍在調查釐清中；至於屏東則有Delta變種病毒株的入侵，所幸確診者的感染源尚能被釐清，顯示相關傳播鏈都還能被掌握，也無擴大趨勢。因此指揮中心於6月23日再次宣布延長三級警戒時間至7月12日。
已實施近兩個月的全國三級警戒，讓不少產業受到嚴重波及，甚至出現停業危機，雖然現階段有條件開放解封降級，但面對病毒仍不能有僥倖心態，加上即將到來的暑假，若有「報復性旅遊」出籠，造成人潮大量群聚，相關風險仍在，後果也難以設想，因此就算降級防疫警戒，在新冠疫苗施打涵蓋率未達到一定程度錢，全民應持續做好個人衛生安全健康監測，不可大意，否則病毒入侵防不勝防。
四度展延全國三級警戒 「微解封」一詞引熱議
隨著本土病例數來到十位數，疫情看似趨緩之際，指揮中心指揮官陳時中在7月8日再度宣布，要四度展延全國三級防疫警戒至7月26日，雖然延長但卻提出適度鬆綁措施，也就是在7月13日起放寬部分場域、產業適度「微解封」，並授權各級政府依照防疫可適時調整相關規定，因此各個縣市規定不一，反讓不少民眾抱怨無所適從，一度引發「微解封」亂象。
日前迎來「微解封」的首個週末，各地傳出部分群聚事件，引發民眾擔憂形成防疫破口，然而近期個案數均在20位上下，甚至有一天來到個位數，尤其新冠疫苗的接種人口涵蓋率截至21日，已將近25%，因此讓國民士氣大振，相當期待這次能夠不再展延，並在7月26日後就能如期降級解封；就在各界期盼聲浪中，指揮中心在23日宣布，考量國內疫情及參酌其他國家防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會可通案性原則另訂指引，各地方政府也可以在此原則下，視疫情需要而有調整空間，相關指引以利民眾遵循。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。