不接受病毒溯源恐遭國際孤立　中國：美訛詐威脅

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美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）20日接受美媒訪問時表示，若北京拒絕在中國境內展開「真正的」2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫源調查，恐有在國際間被孤立之虞。
趙立堅21日在記者會上強調，中國對此表態強烈不滿、堅決反對，也絕不接受。
他聲稱，中國與各國分享COVID-19防疫經驗，兩次接待世界衛生組織（WHO）專家到中國，並和WHO發布聯合專家組溯源報告。「說中國對溯源調查說『不』是毫無根據的，說中國面臨國際社會孤立更是危言聳聽」。
他又批評美國推行「政治操縱式」的國際調查，「越俎代庖動用情報人員代替科學家進行有關評估，在溯源問題上引入所謂實力邏輯」，指這才是在國際社會中面臨孤立。
趙立堅又對美國提出3點回擊：首先是抨擊美國作為醫療資源和技術最發達的國家，卻抗疫不力。
其次則引述美國機構的研究稱，COVID-19病毒於2019年12月已在美國出現，詰問當時美國本土是否已有疫情？
最後，趙立堅又質疑美國政府對狄翠克堡（FortDetrick）基地，和2019年在維吉尼亞州北部不明原因的呼吸系統疾病、威斯康辛州「電子菸疾病」間的關係「語焉不詳，三緘其口，諱莫如深」，質疑美國的作法如何令人信服。（編輯：周慧盈）1100621