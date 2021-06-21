COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

不接受病毒溯源恐遭國際孤立　中國：美訛詐威脅

▲美國官員指中國若拒絕COVID-19疫源調查恐遭國際孤立。中國外交部發言人趙立堅今天指相關表態是「赤裸裸的訛詐和威脅」，並稱所謂國際調查是「政治操縱式」。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲美國官員指中國若拒絕COVID-19疫源調查恐遭國際孤立。中國外交部發言人趙立堅今天指相關表態是「赤裸裸的訛詐和威脅」，並稱所謂國際調查是「政治操縱式」。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

中央社

2021-06-21 19:16:21

（中央社記者沈朋達上海21日電）美國官員指中國若拒絕COVID-19疫源調查恐遭國際孤立。中國外交部發言人趙立堅今天指相關表態是「赤裸裸的訛詐和威脅」，並稱所謂國際調查是「政治操縱式」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合陸媒報導，趙立堅21日在中國外交部例行記者會中，作上述表示。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）20日接受美媒訪問時表示，若北京拒絕在中國境內展開「真正的」2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫源調查，恐有在國際間被孤立之虞。

趙立堅21日在記者會上強調，中國對此表態強烈不滿、堅決反對，也絕不接受。

他聲稱，中國與各國分享COVID-19防疫經驗，兩次接待世界衛生組織（WHO）專家到中國，並和WHO發布聯合專家組溯源報告。「說中國對溯源調查說『不』是毫無根據的，說中國面臨國際社會孤立更是危言聳聽」。

他又批評美國推行「政治操縱式」的國際調查，「越俎代庖動用情報人員代替科學家進行有關評估，在溯源問題上引入所謂實力邏輯」，指這才是在國際社會中面臨孤立。

趙立堅又對美國提出3點回擊：首先是抨擊美國作為醫療資源和技術最發達的國家，卻抗疫不力。

其次則引述美國機構的研究稱，COVID-19病毒於2019年12月已在美國出現，詰問當時美國本土是否已有疫情？

最後，趙立堅又質疑美國政府對狄翠克堡（FortDetrick）基地，和2019年在維吉尼亞州北部不明原因的呼吸系統疾病、威斯康辛州「電子菸疾病」間的關係「語焉不詳，三緘其口，諱莫如深」，質疑美國的作法如何令人信服。（編輯：周慧盈）1100621

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.35%22.65%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.74%7.26%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
49.35%50.65%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.29%36.71%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀