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陳嘉行轟「全台灣陪柯文哲坐牢」　北市府回應了

▲台北市疫情加劇，陳嘉行（左圖）重話痛批柯文哲。（圖／陳嘉行臉書、台北市政府提供）
▲台北市疫情加劇，陳嘉行（左圖）重話痛批柯文哲。（圖／陳嘉行臉書、台北市政府提供）

記者丁上程、楊穎軒／台北報導

2021-06-21 18:08:09｜2021-06-21 18:51:02

士林某長照中心爆發群聚感染，加上北農確診人數增至45人，讓台北市疫情引起全國關注，焦糖哥哥（陳嘉行）今（21日）上午在臉書語出驚人，痛批柯文哲防疫不力，「全台灣人陪台北市長坐牢」，對此，北市府向《NOWnews今日新聞》表示，陳嘉行的言論不值得府方回應。

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▲陳嘉行發文痛罵不良口罩廠商。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）
▲陳嘉行立場鮮明，常高分貝評論時事。（圖／陳嘉行臉書）
陳嘉行發文酸柯文哲6月2日預言「北市狀況三週後會發生在全台灣」，而今北農、士林長照機構爆發群聚案，他怒轟：「沒有擴散全台，就你台北市長跟新北市長在比爛。」更建議疾管署不要只是協助台北市政府，應該直接接管台北市的防疫戰略指揮，「現在已經是全台灣人陪台北市長坐牢。」

▲陳嘉行全文。（圖／陳嘉行臉書）
▲陳嘉行全文。（圖／陳嘉行臉書）
由於日前台北市議員苗博雅的「雙北坐牢說」才引起爭議，因此陳嘉行的發言掀起正反兩極評價，有人贊同陳嘉行，認為柯文哲防疫措施不夠迅速，有人則批他言論過於偏激，「你有用同樣的標準指責防疫指揮中心官跟桃園市長嗎？疫情是為何擴散的？政府疫苗政策沒有輕忽嗎？」

針對陳嘉行指全國民眾陪台北市長坐牢，台北市政府發言人陳智菡在接到記者來電時反問：「他（陳嘉行）有附『中央圖房』的梗圖嗎？」接著表示，像這種為特定政黨服務、卻不問是非的網紅所做出的言論與批評，不值得多加回應。

▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，是升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，是升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.23%22.77%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.78%6.22%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
49.77%50.23%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.67%36.33%
2021-06-20-2021-06-23
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