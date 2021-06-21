陳嘉行轟「全台灣陪柯文哲坐牢」　北市府回應了

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陳嘉行發文酸柯文哲6月2日預言「北市狀況三週後會發生在全台灣」，而今北農、士林長照機構爆發群聚案，他怒轟：「沒有擴散全台，就你台北市長跟新北市長在比爛。」更建議疾管署不要只是協助台北市政府，應該直接接管台北市的防疫戰略指揮，「現在已經是全台灣人陪台北市長坐牢。」
由於日前台北市議員苗博雅的「雙北坐牢說」才引起爭議，因此陳嘉行的發言掀起正反兩極評價，有人贊同陳嘉行，認為柯文哲防疫措施不夠迅速，有人則批他言論過於偏激，「你有用同樣的標準指責防疫指揮中心官跟桃園市長嗎？疫情是為何擴散的？政府疫苗政策沒有輕忽嗎？」
針對陳嘉行指全國民眾陪台北市長坐牢，台北市政府發言人陳智菡在接到記者來電時反問：「他（陳嘉行）有附『中央圖房』的梗圖嗎？」接著表示，像這種為特定政黨服務、卻不問是非的網紅所做出的言論與批評，不值得多加回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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