超越線上演唱會規格！日團RADWIMPS推出全新「音樂體驗」

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面對疫情，主唱野田洋次郎表示：「因為肺炎疫情，我們經歷了從未有過的日子已經1年以上了。什麼是生命？什麼是日常、希望、家人、工作、音樂、未來。能像這樣回頭檢視自身的機會，我想人生中從未有過。儘管如此，我願相信人們的韌性。無論有多強大的病毒企圖奪走我們的日常生活、或擋在我們面前，人們依然不會放棄抵抗。這一年來也讓我有了這般體悟。這次的『SHIN SEKAI』也是那樣的一種抵抗，是一個全新的挑戰。這次的舞台『nowhere』將透過VARP空間，和各位一起創造從未有過的共同LIVE體驗。能和各位一起體驗全新的感受，讓我非常期待。」
《RADWIMPS - SHIN SEKAI "nowhere"》付費虛擬LIVE音樂體驗將於7月16日至18日，每天的早上10點、下午3點、晚間9點舉辦，「SHIN SEKAI」APP於6月21日開放下載，並於同日開始售票，6月21日至7月4日為早鳥限定販售。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。