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超越線上演唱會規格！日團RADWIMPS推出全新「音樂體驗」

▲RADWIMPS將推出全新的音樂體驗企劃。（圖／好玩國際）
▲RADWIMPS將推出全新的音樂體驗企劃。（圖／好玩國際）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-22 09:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，各國演藝圈事業受影響，歌手無法造訪海外會歌迷，自2020年開始「線上演出」興起，藝人與粉絲多了新的連結方式，而日本樂團RADWIMPS將推出全新的音樂體驗企劃「SHIN SEKAI」，在虛擬空間透過「ROLE-PLAYING MUSIC（角色扮演音樂）」，每個人都能化身為RADWIMPS樂曲世界中的主角。 

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▲▼《RADWIMPS
▲▼《RADWIMPS - SHIN SEKAI "nowhere"》中，每個人都能化身為RADWIMPS樂曲世界中的主角。（圖／好玩國際）
▲▼《RADWIMPS
面對疫情，主唱野田洋次郎表示：「因為肺炎疫情，我們經歷了從未有過的日子已經1年以上了。什麼是生命？什麼是日常、希望、家人、工作、音樂、未來。能像這樣回頭檢視自身的機會，我想人生中從未有過。儘管如此，我願相信人們的韌性。無論有多強大的病毒企圖奪走我們的日常生活、或擋在我們面前，人們依然不會放棄抵抗。這一年來也讓我有了這般體悟。這次的『SHIN SEKAI』也是那樣的一種抵抗，是一個全新的挑戰。這次的舞台『nowhere』將透過VARP空間，和各位一起創造從未有過的共同LIVE體驗。能和各位一起體驗全新的感受，讓我非常期待。」 

《RADWIMPS - SHIN SEKAI "nowhere"》付費虛擬LIVE音樂體驗將於7月16日至18日，每天的早上10點、下午3點、晚間9點舉辦，「SHIN SEKAI」APP於6月21日開放下載，並於同日開始售票，6月21日至7月4日為早鳥限定販售。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
2.09%10.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.42%7.58%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
48.33%51.67%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.57%37.43%
2021-06-20-2021-06-23
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