禾馨診所：施打名單全給衛生局　還被詢問幫忙打20瓶疫苗

台北市長柯文哲日前在防疫記者會上，揭露北市府政風處報告中，指出民進黨立委高嘉瑜介入為禾馨診所關說獲得疫苗。而禾馨診所今日下午也召開記者會，除了公布所有疫苗施打者的名單外，更表示施打名冊每天都有回報給衛生局，當初在詢問衛生局人員是否可施打給非一至三類人員時，也得到肯定回覆，更在9日接獲衛生局詢問「是否願意幫忙打20瓶疫苗」。





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禾馨診所營運長林思宏今天下午召開記者會，準備了厚厚一疊的手板，全部都是當初在與衛生局專員溝通疫苗相關資訊時，通訊軟體所留下的紀錄。林思宏表示，由於禾馨診所負擔了台北市三到四成的新生兒出生，其中除了醫護人員外，相關行政人員也時常與孕婦接觸，因此不止一次詢問衛生局是否能提供給非一至三類人員施打。而衛生局方面也並未阻止或反對，僅表示先以醫護人員施打為主，行政人員人數有所限制。





林思宏強調，診所方面取得疫苗後也陸續為所內人員施打，每天都有針對施打人員進行造冊並回報給衛生局，過程中也未被衛生局人員禁止相關施打。甚至在9日柯文哲下達疫苗施打令後，衛生局人員更主動聯絡診所，詢問「你們還可以再幫忙打20瓶疫苗嗎？」林思宏說，收到衛生局詢問的工作人員表示要先回報給他（林思宏），由於收到訊息的時候已是晚上8時40分，因此回覆不行，沒想到市府人員竟回說「一定要今天，拜託，不然我們就慘了。」





而針對黃珊珊指控禾馨診所違規施打疫苗，恐遭罰200萬元，林思宏則表示他認為施打對象都是符合資格的人員，包含醫事人員及非醫事人員，市府有權利針對施打名單不符合開罰，但他們也有權利申訴，「名單都可以公布，若市府認為施打不符合，也會按正規管道提出申訴。」



