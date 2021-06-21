日本開始實施職域接種疫苗　至少1373萬人登記

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日前日本兩大航空公司全日本空輸公司（全日空）、日本航空公司（日航）針對機師和空服員等進行職域接種，但今天起才是企業、學校等正式大規模實施。軟體銀行集團（SoftBank Group）申請接種對象約25萬人、日本郵政集團約24萬人、NTT集團約16萬人、森大廈及Seven & i 控股公司各約10萬人、豐田汽車公司約8萬人。
森大廈公司實施職域接種的會場有虎之門Hills、六本木Hills及ARK Hills等3個會場，施打疫苗的對象包括森大廈公司及其集團公司的員工、眷屬共約7000人。此外，還有與森大廈公司設施有關的合作廠商員工、租戶企業員工、住戶、商業店鋪員工等總計約10萬人。施打的疫苗是日本政府發送的美國莫德納製疫苗。
上午在虎之門Hills接種疫苗的森大廈公司員工平野萬紀子對中央社表示，打針時雖感覺有點痛，但打完後完全沒問題。雖然她擔心打了疫苗會有副反應，但事先醫護有做說明，所以感到安心。
平野說，對她而言，這種職域接種的措施比自治體（都道府縣市區町村）的接種作業還方便，她目前還沒收到來自自治體發出的接種券（通知單），但今天就可先施打疫苗，內心很感謝。
中央社記者詢問森大廈公司營業本部主管竹田真二為何公司會選擇進行職域接種，他表示，森大廈公司原本就致力於推動營造令人安全安心的都市，現在很期待疫情早日平息，經濟活動能重啟，透過實施職域接種可對社會做出貢獻，期待疫苗接種作業能迅速且大規模實施，這樣大家就能早日恢復安居樂業的生活。
被問及實施職域接種面臨什麼難題時，他說，政府從6月1日提示了有關職域接種的方針後，公司就著手因應，進行施打疫苗對象的造冊作業、請醫療機關協助、安排工作人員等，因籌備時間僅3週，可說是煞費苦心。還好平時與醫療機關、公司相關客戶等交情好，易溝通，所以今天才能在萬全的狀態下實施職域接種。
森大廈公司3個職域接種的會場共請了約40名醫護協助。預計職域接種作業實施到9月27日。3個會場當中，規模較大的虎之門Hills會場週六、週日將與東京都港區區公所合作，作為大型的居民接種會場。
職域接種實施後，可望加快疫苗接種速度。日本首相菅義偉日前已表示，目標今年10月到11月之間完成全民（有意願施打疫苗者）施打疫苗。（編輯：林憬屏）1100621