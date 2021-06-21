疫苗關說風波延燒！遭批得寸進尺　高嘉瑜反感謝北市府

疫苗關說風波延燒，禾馨醫療營運長林思宏今（21）日下午召開記者會澄清，沒有關說，所施打的都是符合資格的人員，更公布與北市衛生局的對話，說明疫苗取得過程。台北市政府衛生局長黃世傑今日於議會備詢時對此極度不滿，表示市府會還原經過，「講難聽一點得寸進尺」，被指控關說的民進黨立委高嘉瑜今日稍早也在臉書再次說明，也強調相信大家都是站在善意的出發點，想要盡最大的努力保護孕婦及新生兒。

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黃世傑今日赴議會備詢時，被問及禾馨疫苗疑似關說的風波，其表示，高嘉瑜一開始來訊都是說要供給醫護人員，「所以我們才把訊息傳給同仁」，而一連串詢問之後，黃世傑說，「我們會還原！講難聽點！這叫得寸進尺！」，之後看Line就知道，「她問這個、又問這個可不可以」，一開始講醫護人員，後來又說其他人員。

高嘉瑜稍早則透過臉書回應指出，

自5月底第一次接到禾馨陳情，自己就立刻轉達給衛生局，在此之前，從未接觸也不認識禾馨診所任何人，也從未到過禾馨診所，沒有任何私交及往來。

高嘉瑜說，基於保護醫護、孕婦、新生兒的立場轉達訴求，相信衛生局也是，因此快速允諾協助，也很感謝黃世傑局長及衛生局同仁們協助。過程中，禾馨也多次表達4家診所共1000多名員工，都是符合1至3類的施打名單，希望能有足夠的疫苗給予孕婦最完善的保護，包括醫護及診所的工作人員，自己幾次如實將訴求轉達給衛生局，都得到快速且善意的回應。

高嘉瑜再次說明，禾馨是台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30%至40%，一年7000多個新生兒在禾馨出生，禾馨也承諾施打名單都合乎法令及規定，相信大家都是站在善意的出發點，想要盡最大的努力保護孕婦及新生兒。