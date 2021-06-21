孕婦納疫苗接種第六優先！「新版公費接種」順序一次看
國內本土疫情嚴峻，讓各界都非常期盼疫苗能盡快抵台增強社區保護力，美國援贈我國的250萬劑莫德納疫苗在20日抵達，指揮中心今（21）日公開傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議紀錄，公布新版「公費接種對象」10大順位，其中孕婦即日起，與75歲長者同列優先施打的第六順位，並且可以與醫師討論風險與接種效益後，自由評估疫苗廠牌進行接種。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-21 18:56:40｜2021-06-21 19:25:53
因應國內防疫量能，指揮中心日前已開放第一到第六類族群優先接種COVID-19疫苗，分別為第一類的醫事人員、第二類的中央及地方政府防疫人員與防疫第一線人員、第三類的高接觸風險第一線人員、第四類的特殊情形必要出國者、第五類的長照機構人員及其住民、洗腎患者以及第六類的75歲長者。
有鑒於孕婦同為感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡族群，指揮中心20日晚間進行（ACIP）專家會議，會中針對孕婦納入COVID-19疫苗優先接對象及其接種建議與其他優先順序進行討論。在經過評估後，指揮中心於今日記者會上，宣布為保障懷孕婦女及胎兒健康，將孕婦與 75 歲以上長者同列於優先接種的第六類對象，預估孕婦將有18萬人可以接種，累計共有290.4萬人，同時也可與醫師討論風險與接種效益後，自由評估疫苗廠牌進行接種。
此外，指揮中心還一併公開新版公費接種十大順位，增加第八類的65歲至74歲長者，第九類的罕見疾病、19至64歲有重大傷病者，以及第十類50至64歲成人。
不過若根據國內現有的485.66萬劑疫苗計算，目前位列第九類及第十類的族群可能還排不上，但指揮中心仍強調各類族群開打時間會照實際施打速度，進行滾動檢討。
指揮中心表示，國內施打疫苗人數，截至目前為止，累計接種154萬1732 人次，其中AstraZeneca 接種 147萬8402 人次、Moderna 接種 6萬3330 人次。公費接種則有150萬423 人次，自費為 4萬1309 人次。