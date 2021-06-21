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5月接單創最佳同期　經部估上半年有望破3千億美元

▲受惠於電子資通動能強勁與原物料行情走高，經濟部公布5月外銷訂單522.9億美元，寫下史上最佳同月。（中央社檔案照片）
▲受惠於電子資通動能強勁與原物料行情走高，經濟部公布5月外銷訂單522.9億美元，寫下史上最佳同月。（中央社檔案照片）

中央社

2021-06-21 20:31:23

（中央社記者梁珮綺台北21日電）受惠於電子資通動能強勁與原物料行情走高，經濟部公布5月外銷訂單522.9億美元，寫下史上最佳同月；展望6月訂單動能將有望優於5月，經部樂觀預估累計前6月接單將破3千億美元，若如預期，將是上半年首次站上3千億美元關卡。

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經濟部今天公布5月外銷訂單為522.9億美元，年增34.5%為連續15個月正成長，其中，外銷主力的電子產業呈現淡季不淡，電子產品5月接單金額為158.1億美元，年增40.3%，長達1年4個月年增率為雙位數成長。資通訊產品則有135.7億美元，年增4.2%，上述兩大產品5月接單雙雙創下歷年同月新高。

經濟部統計處長黃于玲分析，5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上遠距商機熱度依舊，支撐電子及資訊通信產品如IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體、顯示卡、伺服器、儲存裝置及網通產品等接單續強。

此外，儘管各國逐步解封，但宅經濟效應仍延續，進而帶動筆電、平板、電視及顯示器等終端產品需求，大尺寸面板價格續漲，加上車載面板接單也往上攀升，光學器材5月接單金額為25.8億美元，年增41%，連續12個月正成長。

在全球經濟復甦下，傳產反彈力道強勁，黃于玲說，主要國家陸續擴大基礎建設，推升鋼品需求，原料價格攀高也帶動鋼價上漲，基本金屬接單金額達32.1億美元，為歷年同月新高，年增95.3%，創下從民國73年有資料以來最大漲幅。

機械、塑膠橡製品接單金額也創歷年同月新高，分別為23.5億美元、27億美元，並呈雙位數成長，分別為55.1%、80.7%。

依主要接單地區來看，美國、中國大陸及香港、歐洲、東協等4處5月接單金額續寫歷年同月新高，多以電子產品為主，美國接單金額為152.9億美元，年增28.1%；中國大陸及香港142.2億美元，年增40%；歐洲95.2億美元，年增20.9%；東協51.4億美元，年增48.3%。

累計今年前5月外銷接單金額為2561.9億美元，為歷年同期新高紀錄，年成長41%，增幅為100年同期以來最大。

不過整體5月接單金額月減4.8%，黃于玲說明，4月主要產品為筆電與手機，由於手機進入新舊產品交替期，導致4月是手機接單高點；筆電則因缺料而造成訂單遞延，廠商在接單上會比較謹慎。

展望未來，統計處預估6月接單金額為525至540億美元，年增28.1%至31.7%；第2季為1597至1612億美元，有望創歷年同季新高，年增逾3成。

累計上半年估計接單金額破3千億美元，上看3102億美元，有機會寫下同期最高表現。

黃于玲分析，儘管先前有部分電子廠因員工染疫而降載生產，但外銷訂單跟國際需求有關，各國經濟已慢慢回歸正軌，所以看好下個月接單情形。

黃于玲表示，許多廠商在海外也有設廠，若國內產線考量疫情因素而降載，廠商可透過海外產線調節，未來一旦疫情穩定，也能加速生產，對接單動能影響不大。

她進一步指出，有對193家廠商抽樣詢問疫情造成的衝擊，當中有12家坦言訂單減少、172家表示不受影響、9家表明不知道，若換算成金額，上述12家約占193家廠商的1.8%，算是少數。（編輯：潘羿菁）1100621

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