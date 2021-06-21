懷孕接種mRNA疫苗對母子均有利　美研究：86%順利生產

中央疫情指揮中心21日時將孕婦列入第六大類接種對象，孕婦打疫苗究竟安不安全也一直都是討論話題。不過美國疾病與防治中心（CDC）研究顯示，孕婦接種mRNA型疫苗不但安全有效，86.1%的孕婦能夠順利生產。更有專家表示，孕婦接種疫苗可能也能讓胎兒擁有保護力。





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新英格蘭醫學雜誌（NEJM）17日發布一項研究，針對v-safe系統註冊登記的3958名受試者，54％接種輝瑞，46%接種莫德納，其中有827名孕婦；其中有104名流產（12.6%）以及1名死產（0.1%），其餘712名孕婦皆順利生產，佔全體86.1%。新生兒狀況部分，有9.4%發生早產的情形，胎兒小於妊娠年齡佔3.2%，2.2%出現先天性畸形的情況，但沒有新生兒死亡的案例。





研究指出，上述統計與疫情爆發之前相比，流產、死胎的發生率佔比並沒有增加。除此之外，懷孕受試者以及未懷孕受試者在接種之後，產生的副作用也不會相差太多。最常見的副作用仍是注射部位疼痛、疲勞、頭痛等。





因為新冠疫苗在臨床試驗時，起初排除孕婦，使得孕婦接種疫苗安全性以及有效性數據受限。但根據美國CDC表示，12歲以上以及孕婦，所有人都有資格接種疫苗，且孕婦可以在孕期任何時候接種，且不需要與流感疫苗或是百日咳疫苗等其他疫苗隔開。





美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）6月1日在部落格得文章中引述2項研究結果，指出輝瑞以及莫德納等mRNA疫苗可以為孕婦提供對抗病毒所需的抗體和免疫細胞的水準。因為採mRNA技術的輝瑞疫苗以及莫德納疫苗，不會進入細胞核，也不會改變人類DNA，而是發送指令，促使細胞產生看起來像病毒的蛋白，而這是身體學習和發展抵禦感染的方式。因為其中不含活病毒，效果較佳且副作用少，理論上來孕期間施打是安全的。





柯林斯引用芝加哥西北大學5月11日在《婦產科學》（Obstetrics & Gynecology）雜誌的「疫苗接種是否對胎盤產生任何負面影響」的研究，以及貝斯以色列女執事醫學中心及哈佛醫學院團隊針對「疫苗是否能保護胎兒」的研究，表示儘管接種以後，孕婦仍可能出現短暫發燒的狀況，但是疫苗確實能提供良好的防護力，並且不會對胎盤造成任何損害跡象，抗體也會存在於嬰兒的臍帶血以及母乳中，顯示出孕婦接種也能提供嬰兒抵抗力。





美國CDC指出，相較於未懷孕女性，孕婦更容易感染新冠肺炎，且重症風險較高。柯林斯直言，研究顯示mRNA疫苗對孕婦來說安全有效，對母親以及寶寶來說均有利，表示「懷孕或是哺乳期間女性要保護家人免於感染新冠肺炎，最有效的方式就是去接種已經緊急授權的mRNA疫苗」。



