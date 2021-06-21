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Rain賣掉房子！6樓豪宅售出價碼曝光　租金好嚇人

▲Rain賣掉江南區其中一棟大樓。（圖／資料照）
▲Rain賣掉江南區其中一棟大樓。（圖／資料照）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-21 19:24:05｜2021-06-21 19:27:49

韓星Rain與金泰希除了藝人身分，更是出名的富豪，2人總房產超過800億韓元（約台幣21億元），今（21日）媒體報導，Rain已賣掉江南區清潭洞的6層樓建築，獲利超過327億韓元（約台幣8.7億元）。

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▲Rain跟金泰希體恤房客負擔，減少一半租金。（圖／IG）
▲Rain（左）跟金泰希曾體恤房客負擔，減少一半租金。（圖／IG）
Rain與金泰希除了演藝事業，更斜槓包租公、包租婆，各自在江南區皆有房產，房價上看台幣15億，大部分都出租給酒店、美容院等店家，而位於該區的租金，1個月就超過1億韓元（約台幣260萬元）。他們曾因疫情關係，體恤房客將房租減半，減輕各商家負擔，獲得「善良房東」美譽。

根據《每日經濟》報導，Rain近日將2008年購買的地下3層、地上3樓的江南區清潭洞6層大樓，以495億韓元（約台幣13億元）售出，他當年是以168億韓元（約台幣4.5億元）購入，若單純比較購買價格，預計將獲得327億韓元差額利潤。但分析師透露，若扣除所得稅、註冊稅、過戶費與仲介手續費用等，實際數字將有落差。

據悉，金泰希今年3月以203億韓元（約台幣5.4億元）售出位於江南區驛三洞的大廈，該建築是她於2014年以132億韓元（約台幣3.5億元）購入，獲得了將近71億元（約台幣1.9億元）利潤。

▲Rain賣掉6層樓豪宅。（圖／翻攝每日經濟）
▲Rain賣掉6層樓豪宅。（圖／翻攝每日經濟）
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