第二類官員施打疫苗合理嗎？學者認同：疫苗沒有排他性

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陳秀熙說，疫苗的施打順序本來就會依照各個傳染病的不同和需求進行調整，「以前沒有專責外送員的職業但是現在有，而且是高危險群，現在看到的施打順序，幾乎都是在英國變種病毒在台灣流行之前就訂定的，所以第二類才可能包含一些防疫行政人員，其實都要進行滾動式修正，重點就是第二類和第七類的人員調整。」
而楊秀儀則指出，就是因為疫苗有限，施打順序是社會可以討論的，「我認為指揮中心的人優先施打是合理的，因為他們是戰情指揮官，如果今天一艘船要沈了，當然要先救船長、和大副、二副，這樣大家得救的機率才最大。」
楊秀儀近一步提到，疫苗和藥物的分配概念是不一樣的，藥物具有排他性，一個人使用了可以得救，另一個人可能就因為延後救治身亡，但是任何一個人打疫苗都對全體非常的好，所以先後順序只有在極度不夠的狀況下才需要討論，「疫苗是集體受益的。」
行政院發言人羅秉成日前表示，內閣團隊成員施打疫苗，都是依據中央流行疫情指揮中心指引與規範，有參與防疫工作會議的閣員，屬於疫苗接種順位中的第二類，但因施打疫苗牽涉個人醫療隱私，自己沒有名單，也不便證實。
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