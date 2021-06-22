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第二類官員施打疫苗合理嗎？學者認同：疫苗沒有排他性

▲全球疫苗短缺，對台灣來說疫苗也是珍貴物資，不過日前爆出有官員與政治人物優先列在接種名單，引發民眾議論。（圖／NOWnews資料照）
▲全球疫苗短缺，對台灣來說疫苗也是珍貴物資，不過日前爆出有官員與政治人物優先列在接種名單，引發民眾議論。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-22 11:54:30

全球疫苗短缺，對台灣來說疫苗也是珍貴物資，不過日前爆出有官員與政治人物優先列在接種名單，引發民眾議論，連民進黨籍立委都酸「看了心疼」，官員先施打疫苗到底合不合理？《NOWnews今日新聞》採訪台大公衛學者陳秀熙與陽明交大公衛所政法組學者楊秀儀，陳秀熙認為應該還會調整，而楊秀儀則指出，如此安排合理，且疫苗沒有排他性，「任何一個人打疫苗都對全體非常的好。」

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根據中央流行疫情指揮中心日前公布的疫苗優先接種順序，第二類接種對象是維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員，其中金管會官員、國安局、特勤維安與防疫行政相關工作都包含在內，引發非議，連立委高嘉瑜都酸「這種父母官真令人心寒」，到底官員到底該不該先打疫苗？學者也有各自觀點。

陳秀熙說，疫苗的施打順序本來就會依照各個傳染病的不同和需求進行調整，「以前沒有專責外送員的職業但是現在有，而且是高危險群，現在看到的施打順序，幾乎都是在英國變種病毒在台灣流行之前就訂定的，所以第二類才可能包含一些防疫行政人員，其實都要進行滾動式修正，重點就是第二類和第七類的人員調整。」

而楊秀儀則指出，就是因為疫苗有限，施打順序是社會可以討論的，「我認為指揮中心的人優先施打是合理的，因為他們是戰情指揮官，如果今天一艘船要沈了，當然要先救船長、和大副、二副，這樣大家得救的機率才最大。」

楊秀儀近一步提到，疫苗和藥物的分配概念是不一樣的，藥物具有排他性，一個人使用了可以得救，另一個人可能就因為延後救治身亡，但是任何一個人打疫苗都對全體非常的好，所以先後順序只有在極度不夠的狀況下才需要討論，「疫苗是集體受益的。」

行政院發言人羅秉成日前表示，內閣團隊成員施打疫苗，都是依據中央流行疫情指揮中心指引與規範，有參與防疫工作會議的閣員，屬於疫苗接種順位中的第二類，但因施打疫苗牽涉個人醫療隱私，自己沒有名單，也不便證實。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.97%7.03%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.18%54.82%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
60.45%39.55%
2021-06-20-2021-06-23
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