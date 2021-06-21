輕軌大順路段架遊牧式圍籬 林欽榮：完成一段落即拆除
高市捷運局於前(19)日進場圍設大順一路段（龍德路-博愛路）施工圍籬，並於昨(20)日完成圍籬架設。副市長林欽榮今（21）日早上8時親赴現場勘查施工交維妥善性及車流情形，要求市府團隊依照中博高架橋拆除的成功模式，即時解決用路人的不便，降低施工交通黑暗期的影響，並責成捷運局應確實掌握工程進度，以確保111年底輕軌C20~C24如期完工通車，儘早讓輕軌成圓。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-06-21 21:15:50
捷運局表示，本路段圍籬架設作業適逢雨天，施工團隊主動變更工作排程，趁雨停空檔時間進場施作道路標線重新劃設作業，並於6/19~6/20的圍籬架設作業改善工法採用型鋼式圍籬，如期於週末兩日完成本路段圍籬架設，今日經現場檢視圍籬架設完成後首日的車流狀況良好、交通順暢。
林欽榮表示，大順路段輕軌工程包含工區A(龍德路至博愛路間)、工區B(自由路至河堤路間)、工區C(日全街至士良街間)及工區D(大昌消防隊至建興路間)，會先進行排水箱涵改建，修整大順路底下使用多年的老舊排水設施，再進行輕軌主體工程，讓一次施工得以完成兩項城市基礎工程。
林欽榮指出，大順路段施工圍籬是屬於遊牧式圍籬，當完成一段落就可以拆除部分圍籬，且箱涵改建工程完成後，也可以檢討圍籬再向內縮減的可能性，讓市民朋友能再有多一點的行車空間，使施工期的交通衝擊降到最低！
林欽榮隨後聽取捷運局輕軌工程進度及交維簡報，以及交通局說明交通量變化觀測情形、警察局交通大隊說明最新義交疏導人力配置，並感謝富邦團隊配合於凹子底開發基地大順路段(龍文街~博愛路)退縮4米空間，以增加輕軌工區北側混合車道寬度，由現場車流狀況及依據大數據統計目前大順路段(龍勝路-博愛路)施工段車流量已減少約30%，顯示出用路人的智慧駕駛行為及市府交通配套措施改道宣導已見成效。