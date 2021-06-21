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如何照護家中Covid-19確診者？遵守6大事項，隨時監測自身健康

如何照護家中Covid-19確診者？遵守6大事項，隨時監測自身健康
如何照護家中Covid-19確診者？遵守6大事項，隨時監測自身健康

每日健康-每日都做得到的健康

2021-06-21 20:00:42

若家中或同住者有Covid-19確診病患，在尚未安排住院前，可以怎麼做？

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照顧病患

  • 提供病患生活所需，提醒多休息與喝水，可視醫囑服用藥物，或於發燒時服用退燒藥劑。
  • 大多數病患為輕症，休息數天後症狀可自行恢復，請等候衛生單位通知，惟需注意症狀是否惡化。
  • 若出現以下症狀時，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇、指甲床發青。
保護自己

  • 若本身是Covid-19重症高風險族群，包括65歲以上，免疫力低下或有潛在疾病等，請不要直接照顧確診病患。
  • 照顧過程中，盡量避免與Covid-19確診病患直接接觸。確診者在家中請一人一室，盡量不要離開並使用不同衛浴設備。
  • 若需共用空間，應開窗確保空氣流通，如需共用衛浴設備，請於浴廁備妥稀釋後的漂白水或酒精，於每次使用完後進行消毒。
  • 禁止訪客。Covid-19確診者與照顧者均不應和同住者以外的人接觸。
  • 避免與確診者共餐、共用物品。
  • 確診者使用過的餐具應以洗潔劑清洗，清洗時戴手套，並於清洗完畢後進行手部衛生，使用肥皂和水洗手，或使用酒精消毒。
手部衛生及佩戴口罩或手套

  • 照顧者若需進入確診病患房間時，雙方均須佩戴口罩。
  • 確診病患若離開個人房間，或身邊有其他家人時，雙方均須佩戴口罩。
  • 接觸可能被確診者血液或體液汙染之物品或表面時，另須佩戴手套         
  • 請使用稀釋後漂白水或酒精清潔確診者經常觸摸的物品表面，若確診者可自理，可交由確診者清潔其所處的隔離環境。
  • 照顧確診者前後均需執行手部衛生，使用肥皂和水洗手，或使用酒精。
  • 注意經常且正確洗手，避免以手觸碰口、鼻、眼睛等。
健康監測

  • 照顧者本身若為確診者之密切接觸者，與確診個案於其症狀發生前3天至隔離前曾有共同用餐、居住或未佩戴口罩下，面對面15分鐘以上的接觸，不得外出。
  • 照顧者在照顧期間，亦須注意自己的健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等Covid-19感染相關症狀。
  • 照顧期間結束，應自最後一次與確診病患接觸日起居家隔離14天。


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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.35%22.65%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.74%7.26%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
49.35%50.65%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.29%36.71%
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