一天引發禾馨、基隆不滿　基進諷柯文哲：放羊的阿北

今（21）日上午台北市副市長黃珊珊說禾馨診所有施打非符合規定對象，對此禾馨診所下午公布與衛生局人員對話自清；對於北農群聚，台北市長柯文哲則說已經召開會議與新北及基隆合作，又遭基隆市長林右昌痛批「說謊」，對此台灣基進組織部主任李雨蓁諷刺：「什麼都是they的錯，一天被打臉好幾次，真的堪稱是放羊的阿北」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-21 20:47:08｜2021-06-21 20:51:51
李雨蓁認為，柯文哲拉禾馨下水分散好心肝特權砲火，禾馨執行長今日就公布與北市府完整對話，並表示「沒有所謂的關說、全數都有造冊上報」，倒是因為柯文哲在記者會上要求疫苗全數打完，衛生局求禾馨幫打20瓶疫苗「不然就慘了」，被拒絕後，隔天就爆出好心肝診所事件，而且還發生北市府叫長照機構自己帶住民去快篩，還誣賴機構隱匿之情事。
而且柯文哲在今日記者會中稱北農有一半的病例是來自是中南部和新北基隆，讓基隆市長林右昌氣炸，痛批柯文哲「說謊」，「我不知道侯市長吞不吞得下去，柯P與台北市政府說謊，6月19日以前沒有，到現在也沒有找過基隆市，基隆市政府都是自己疫調」。
李雨蓁痛批，北市府一直說謊、擺爛、打烏賊戰，只會搞得大家人心惶惶，每個事件講得都是「they」的錯，真的替這些受害者感到不平，拜託這位「阿北」安靜一點吧；台灣基進新聞部主任張博洋則酸「原來台北市不是按部就班的打疫苗，而是看市長講了什麼，才來決定施打進度，難怪累死基層」、「大家在防疫，台北基層更是辛苦，結果，除了防疫，還要防止市長生氣，更要防止市長沒面子，將帥無能，累死基層就是這樣」。
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