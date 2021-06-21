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一天引發禾馨、基隆不滿　基進諷柯文哲：放羊的阿北

▲針對北農爆發群聚感染的狀況，台北市長柯文哲21日表示，將採取比較暴力的處理方式，讓四千多名北農員工與相關人士全數施打疫苗，藉此控制疫情。（圖／台北市政府提供）
▲針對北農爆發群聚感染的狀況，台北市長柯文哲21日表示，將採取比較暴力的處理方式，讓四千多名北農員工與相關人士全數施打疫苗，藉此控制疫情。（圖／台北市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-21 20:47:08｜2021-06-21 20:51:51

今（21）日上午台北市副市長黃珊珊說禾馨診所有施打非符合規定對象，對此禾馨診所下午公布與衛生局人員對話自清；對於北農群聚，台北市長柯文哲則說已經召開會議與新北及基隆合作，又遭基隆市長林右昌痛批「說謊」，對此台灣基進組織部主任李雨蓁諷刺：「什麼都是they的錯，一天被打臉好幾次，真的堪稱是放羊的阿北」。

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李雨蓁認為，柯文哲拉禾馨下水分散好心肝特權砲火，禾馨執行長今日就公布與北市府完整對話，並表示「沒有所謂的關說、全數都有造冊上報」，倒是因為柯文哲在記者會上要求疫苗全數打完，衛生局求禾馨幫打20瓶疫苗「不然就慘了」，被拒絕後，隔天就爆出好心肝診所事件，而且還發生北市府叫長照機構自己帶住民去快篩，還誣賴機構隱匿之情事。

▲台灣基進組織部主任李雨蓁諷刺台北市長柯文哲是「放羊的阿北」。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進組織部主任李雨蓁諷刺台北市長柯文哲是「放羊的阿北」。（圖／台灣基進提供）
而且柯文哲在今日記者會中稱北農有一半的病例是來自是中南部和新北基隆，讓基隆市長林右昌氣炸，痛批柯文哲「說謊」，「我不知道侯市長吞不吞得下去，柯P與台北市政府說謊，6月19日以前沒有，到現在也沒有找過基隆市，基隆市政府都是自己疫調」。

▲台北市長柯文哲今日宣稱，北農有一半的病例是來自新北、基隆；對此，基隆市長林右昌指出，他個人覺得很「不爽」。（圖／基隆市政府提供）
▲台北市長柯文哲今日宣稱，北農有一半的病例是來自新北、基隆；對此，基隆市長林右昌指出，他個人覺得很「不爽」。（圖／基隆市政府提供）
李雨蓁痛批，北市府一直說謊、擺爛、打烏賊戰，只會搞得大家人心惶惶，每個事件講得都是「they」的錯，真的替這些受害者感到不平，拜託這位「阿北」安靜一點吧；台灣基進新聞部主任張博洋則酸「原來台北市不是按部就班的打疫苗，而是看市長講了什麼，才來決定施打進度，難怪累死基層」、「大家在防疫，台北基層更是辛苦，結果，除了防疫，還要防止市長生氣，更要防止市長沒面子，將帥無能，累死基層就是這樣」。

▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
1.02%3.07%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.13%7.87%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
48.87%51.13%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.93%37.07%
2021-06-20-2021-06-23
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