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德國總理候選人拉謝特：西方不應與中國掉入冷戰

▲剛結束的G7和北約峰會不約而同聚焦中國，德國基民/基社聯盟總理候選人拉謝特坦言中國是西方最大的挑戰，但西方應避免掉入冷戰心態。目前拉謝特的支持度領先對手。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲剛結束的G7和北約峰會不約而同聚焦中國，德國基民/基社聯盟總理候選人拉謝特坦言中國是西方最大的挑戰，但西方應避免掉入冷戰心態。目前拉謝特的支持度領先對手。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-22 06:54:24

（中央社記者林育立柏林21日專電）剛結束的G7和北約峰會不約而同聚焦中國，德國基民/基社聯盟總理候選人拉謝特坦言中國是西方最大的挑戰，但西方應避免掉入冷戰心態。目前拉謝特的支持度領先對手。

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德國即將在9月底舉行國會大選，代表基民/基社聯盟（CDU/CSU）競逐總理寶座的拉謝特（Armin Laschet）接受今天英國「金融時報」（Financial Times）訪問時表示，遏止中國可能會導致新的衝突，讓西方出現新的對手，因此歐洲在七大工業國集團（G7）峰會上的態度比較小心。

拉謝特強調，中國是競爭者，也是體制的對手，社會制度不同，但同時也是夥伴，在對抗地球暖化時可攜手合作。

拉謝特坦言，尤其在科技領域，中國的確是西方最大的挑戰，因此西方國家有必要強化合作，不過他警告各國不應在地緣政治衝突掉入冷戰的心態。

如果順利當上總理，拉謝特說，他不會對中國「軟弱」，除了強化與中國的夥伴關係，他也會向中國明白表示期待，包括接受互惠原則、多邊主義和尊重人權。

拉謝特是德國人口最多的北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）總理兼基督教民主黨（CDU）黨魁。他參選總理的聲勢最近有上漲趨勢，根據民調，基民/基社聯盟的支持度為28%，領先綠黨的21%排名第一。（編輯：林憬屏）1100621

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