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防疫日常化　林佳龍促建立「科技防疫網」

▲前交通部長林佳龍透露，自己對於受邀擔任竹縣成立的科技防疫網小組顧問，感到相當榮幸。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲前交通部長林佳龍透露，自己對於受邀擔任竹縣成立的科技防疫網小組顧問，感到相當榮幸。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-21 21:54:47｜2021-06-21 22:33:52

前交通部長林佳龍卸任後，在民間持續以光合基金會創辦人的身分，替我國防疫盡一分心力。林佳龍今（21）日晚間透過臉書表示，其日前集結醫界及科技界的意見，呼籲「尋一條科技防疫的道路」的想法有所進展，學界、科技界期待整合運用資源，積極發展最新科技協助防疫，並盼從科技重鎮大新竹地區出發，他也透露，新竹縣長楊文科將成立科技防疫網小組，自己受邀擔任小組顧問之一感到十分榮幸，未來會盡力推薦專家學者，共同參與這個防疫史上的重要時刻。

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即使離開內閣團隊，林佳龍持續以自身能量，替台灣防疫盡心。他表示，在熱心產業界人士的奔走下，新竹縣政府將在總統蔡英文指示成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」的基礎上，設置科技防疫網小組，並採納C-Tech的概念架構，邀請醫界、科技界及企業界等民間單位，加速打造新的防疫科技，築起科技防疫網，他同時也透露，受新竹縣長楊文科之邀擔任小組顧問之一，對於能盡心力感到十分榮幸。

林佳龍說，因應防疫而生的科技稱為C-Tech，它建立在一個5X5的初步架構。Ｃ是COVID-19的簡稱，也是Connection（連結）、Communication（溝通）、Community (社區)貨Corporation（企業）的意思，並與「預防」、「追蹤」、「隔離」、「治療」及「關懷」，互相對應。

林佳龍說，C-Tech的目的，在於建構科技及全民防疫的安全網，用來打破已經進入社區的隱形病毒傳播鏈，這樣的工程需要擴大地方培力，並利用科技防疫網加乘防疫效果，達成民眾7分自助、2分互助與1分公助的721原則。

林佳龍說，若能運用科學技術，發展出一套可以在手機上使用的系統，將資訊整合在一起，每一個人都能用最便利的方式，在不同階段取得防疫所需的整合性資訊指引。其中包括預防知識、最新確診情形、熱區示警、追蹤足跡、篩檢站資訊、隔離資訊、醫療服務、疫苗資訊、實名制QRcode掃描、社區關懷與線上心理諮商等，都試整合在一個APP裡，那麼科技將成為協助我們防疫生活的重要工具，能更有效率、更聰明地協助我們回到安定的生活。

林佳龍表示，還可以進一步大膽想像結合智慧醫療的可能性，例如血氧偵測和遠距醫療等。在顧全法規與個資問題的使用下，大數據所統計的訊息，也能協助疫調數位化，幫助政府更精準防疫。

林佳龍表示，必須有更超前的思維、更強烈的企圖心來升級醫療能量、並加速創新科技發展，才能找到對應的方法，快速反應。當全世界都在尋找科技防疫的方法，台灣民間許多高手，也正投入相關研發，這是一條必須走的路。

林佳龍強調，科技防疫能從新竹出發具有相當的指標性，除了此地是科學重鎮之外，地方政府在防疫上肩負重大責任，而楊文科縣長曾任竹科及中科管理局局長，也希望能擴大推動科技防疫網；新竹市長林智堅守住竹科勞苦功高；苗栗縣長徐耀昌在京元電廠抗疫期間，也曾一同討論防疫相關工作，竹竹苗若能進一步仰賴科技工具，將能帶來防疫上的重大突破。

林佳龍最後也表示，他將盡綿薄之力，推薦專家學者，共同參與這個防疫史上的重要時刻，讓大家不分彼此，團結防疫守台灣。

林智堅稍早也在林佳龍的貼文下留言，他表示，感謝林佳龍部長對竹科的關心，「我們也會以最高標準，做好竹竹苗防疫作戰聯盟，也期待我們找到更好的防疫方式，守護台灣人的健康」。

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