嘉縣台南高雄屏東夜防豪雨　鋒面21日抵達台灣

（中央社記者張雄風台北21日電）中央氣象局表示，今晚至明天因西南風相對明顯，雲林以南等地可能仍要注意局部大雨、甚至豪雨發生；預估今天起至23日總雨量以彰化、台南、高雄、屏東約400至600毫米為最。





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中央氣象局晚間8時30分舉辦「0622滯留鋒面豪雨事件記者說明會直播及媒體線上採訪」。預報員林秉煜說，今晚至23日西南風相對明顯，加上預估鋒面明天抵達台灣，所以西半部可能有局部大雨、甚至豪雨發生。





林秉煜指出，從雷達回波圖觀察，目前雲林以南沿海地區都還是受到西南風的影響，逐漸有一些強對流發展，並且移進陸地；提醒今晚至明天白天這段時間，強對流移入的情況會愈來愈明顯，易有短延時強降雨，也就是在非常短的時間、降雨非常猛烈，也有可能伴隨強風、閃電等劇烈天氣。





林秉煜說，現在鋒面的位置大概還在台灣北部海面，都有中小尺度對流系統發展；要觀察明天鋒面到達的時候，強對流是不是跟著移進來台灣北部陸地，可能造成比較明顯的降雨發生。





林秉煜提到，根據雨量預測圖，今天到23日3天整體降雨最明顯的就是在南台灣，包含台南、高雄、屏東等地，尤其在今晚到明晚這段時間，這些地方的降雨都會再增加；另外在雲林、台中、南投、嘉義等地，今晚至明天也要注意雨勢。





林秉煜提醒，今明兩天都是中南部適逢中潮的時候，如果發生強降雨可能會也會對低窪地區帶來影響。





根據氣象局網站，預估自今天零時起至24日零時止，總雨量以彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣等400至600毫米為最，其次為南投縣350至500毫米；台中市、雲林縣、嘉義縣為300至500毫米。





北部地區降雨以基隆市、新北市150至250毫米較多，台北市100至200毫米次之；東半部宜蘭縣為150至300 毫米，花蓮縣、台東縣為100至200毫米。（編輯：管中維）1100621



