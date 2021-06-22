美共和黨5月募款不及民主黨　為期中選舉仍砸大錢

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國會期中選舉明年11月登場。為爭奪國會兩院多數席位，共和黨5月募款金額雖輸給民主黨，仍大手筆砸錢，還斥資台幣近500萬元，在前總統川普名下的海湖俱樂部招待金主。
路透社引述今日提交聯邦選舉委員會（FederalElection Commission）的資料報導，共和黨全國委員會上月共募款1110萬美元（約新台幣3億1015萬元），略少於民主黨募得的1210萬美元（約新台幣3億3810萬元）。
與此同時，共和黨5月花費近2300萬美元，其中1000萬美元提供給黨內各委員會，用以支持明年投入國會選舉的候選人。
此外，共和黨發言人表示，在川普位於佛州棕梠灘的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）花費17萬5900美元（約新台幣491萬元），支付4月接待力挺共和黨金主的費用。
相較之下，民主黨5月份支出低於900萬美元（約新台幣2億5147萬元），包括付給臉書（Facebook）20萬美元（約新台幣558萬元）進行線上募款。
目前民主黨在國會參眾兩院皆有些微多數優勢，但如果他們在2022年期中選舉後失去參院或眾院多數地位，未來勢將影響總統拜登的政策推動。（譯者：施施/核稿：林治平）1100621