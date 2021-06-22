不開放混打！已自費打AZ者 指揮中心：第二劑公費施打
中央流行疫情指揮中心今（22）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥會後指出，各縣市也很關心新冠肺炎疫苗配發及接種問題，其中在AZ疫苗自費施打這部分，指揮中心尚未開放混打，但自費施打第一劑後，第二劑一律以公費接種，而且依照時間，建議10至12周再接種第二劑。
記者顏真真/台北報導
2021-06-22 10:31:01
對於新冠肺炎疫苗可否混打這部分，陳宗彥表示，昨日指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也對外說明不建議混打方式，因為現有科技證據還沒辦法證明混打有什麼助益，所以目前尚未開放混打的方式。
另外，陳宗彥表示，今日全國防疫會議也提到，即便雙北疫情有明顯趨緩，會中仍呼籲各縣市還是要加強維持三級警戒，尤其要觀察端午連假後對疫情的影響，各地方政府應注意轄區狀況，並加強疫調、病例追蹤管理，還有強化社區篩檢、病例監測的能力，以防止疫情反彈或爆發新一波的疫情。
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