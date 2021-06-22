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不開放混打！已自費打AZ者　指揮中心：第二劑公費施打

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明疫苗接種問題。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明疫苗接種問題。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-22 10:31:01

中央流行疫情指揮中心今（22）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥會後指出，各縣市也很關心新冠肺炎疫苗配發及接種問題，其中在AZ疫苗自費施打這部分，指揮中心尚未開放混打，但自費施打第一劑後，第二劑一律以公費接種，而且依照時間，建議10至12周再接種第二劑。

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對於新冠肺炎疫苗可否混打這部分，陳宗彥表示，昨日指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也對外說明不建議混打方式，因為現有科技證據還沒辦法證明混打有什麼助益，所以目前尚未開放混打的方式。

另外，陳宗彥表示，今日全國防疫會議也提到，即便雙北疫情有明顯趨緩，會中仍呼籲各縣市還是要加強維持三級警戒，尤其要觀察端午連假後對疫情的影響，各地方政府應注意轄區狀況，並加強疫調、病例追蹤管理，還有強化社區篩檢、病例監測的能力，以防止疫情反彈或爆發新一波的疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.63%81.37%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.12%7.88%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
46.14%53.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
61.22%38.78%
2021-06-20-2021-06-23
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