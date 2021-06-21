COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國際援助疫苗陸續抵台　蕭美琴、謝長廷網路聲量漲

▲美國援助台灣250劑疫苗，駐美代表蕭美琴成為google搜尋趨勢上的熱門關鍵詞（圖／駐美國台北經濟文化代表處臉書）
▲美國援助台灣250劑疫苗，駐美代表蕭美琴成為google搜尋趨勢上的熱門關鍵詞（圖／駐美國台北經濟文化代表處臉書）

記者鄭宏斌／台北報導

2021-06-21 23:52:17

美國、日本援助台灣的新冠肺炎疫苗陸續抵達，台灣民眾和政治人物紛紛前往美國在台協會（AIT）和日本台灣交流協會網站上留言致謝，而相關的駐外代表也隨著爆紅，網路聲量大幅提升。我駐美代表蕭美琴成為google搜尋趨勢上的熱門關鍵詞，而駐日代表謝長廷的臉書按讚數也暴增。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「美國對台灣人滿滿的關心與支持，起飛了！」19日當天，蕭美琴透過臉書，曝光250萬劑莫德納疫苗已從美國運往台灣，並且搶先披露運送疫苗的飛機起飛狀況，以及她與駐處人員揮手送機照。該貼文獲得19萬讚，8千5百多則分享，更有1.4萬則留言。「起飛了」也成為臉書當日即時竄紅的關鍵字。網友也紛紛留言開玩笑說「感謝花蓮人」，指的是蕭美琴2020年落選花蓮立委，讓她離開了深耕10年的花蓮，轉戰駐美代表，投入國際外交事務。

另一方面，謝長廷近日聲量也大幅上升。6月4日，日本援贈的124萬劑疫苗送抵台灣，謝在臉書上po出冒雨鞠躬送機照，按讚數高達15萬，有8千5百多個分享，1.2萬則留言。此外，謝長廷6月份的臉書文章幾乎都在1至4萬讚之間，成為另類「外交網紅」。

熟悉大數據的綠營幕僚分析，駐外大使在疫苗爭取上的表現，很明顯在網路聲量上獲得民眾關注，按讚與分享數激增，只要有執行力，民眾都不吝於給予關注和肯定，對比於藍營的「乞丐說」卻毫無建設性監督，更顯得可貴。

該幕僚也表示，大使們透過國外第一線工作紀錄，讓台灣民眾更能了解疫苗短缺其實涉及台灣外交處境，還可以立即澄清不實謠言，這在無形中化解了在野黨部分疫苗攻勢。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
1.02%3.07%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.13%7.87%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
48.87%51.13%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.93%37.07%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀