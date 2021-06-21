國際援助疫苗陸續抵台　蕭美琴、謝長廷網路聲量漲

美國、日本援助台灣的新冠肺炎疫苗陸續抵達，台灣民眾和政治人物紛紛前往美國在台協會（AIT）和日本台灣交流協會網站上留言致謝，而相關的駐外代表也隨著爆紅，網路聲量大幅提升。我駐美代表蕭美琴成為google搜尋趨勢上的熱門關鍵詞，而駐日代表謝長廷的臉書按讚數也暴增。
記者鄭宏斌／台北報導
2021-06-21 23:52:17
「美國對台灣人滿滿的關心與支持，起飛了！」19日當天，蕭美琴透過臉書，曝光250萬劑莫德納疫苗已從美國運往台灣，並且搶先披露運送疫苗的飛機起飛狀況，以及她與駐處人員揮手送機照。該貼文獲得19萬讚，8千5百多則分享，更有1.4萬則留言。「起飛了」也成為臉書當日即時竄紅的關鍵字。網友也紛紛留言開玩笑說「感謝花蓮人」，指的是蕭美琴2020年落選花蓮立委，讓她離開了深耕10年的花蓮，轉戰駐美代表，投入國際外交事務。
另一方面，謝長廷近日聲量也大幅上升。6月4日，日本援贈的124萬劑疫苗送抵台灣，謝在臉書上po出冒雨鞠躬送機照，按讚數高達15萬，有8千5百多個分享，1.2萬則留言。此外，謝長廷6月份的臉書文章幾乎都在1至4萬讚之間，成為另類「外交網紅」。
熟悉大數據的綠營幕僚分析，駐外大使在疫苗爭取上的表現，很明顯在網路聲量上獲得民眾關注，按讚與分享數激增，只要有執行力，民眾都不吝於給予關注和肯定，對比於藍營的「乞丐說」卻毫無建設性監督，更顯得可貴。
該幕僚也表示，大使們透過國外第一線工作紀錄，讓台灣民眾更能了解疫苗短缺其實涉及台灣外交處境，還可以立即澄清不實謠言，這在無形中化解了在野黨部分疫苗攻勢。