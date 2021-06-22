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白宮宣布第2波5500萬劑疫苗分配！含台灣已獲贈的250萬劑

▲美國政府於當地時間21日公布第2波5500萬劑疫苗的分配清單，包含台灣在內，亞洲將獲得1600萬劑。（圖／翻攝自白宮官網聲明）
▲美國政府於當地時間21日公布第2波5500萬劑疫苗的分配清單，包含台灣在內，亞洲將獲得1600萬劑。（圖／翻攝自白宮官網聲明）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-22 06:18:37

美國白宮本月3日宣布，會於6月底前釋出8000萬劑疫苗到海外，協助全球抗疫，首批2500萬劑的分配名單中，包含台灣在內的亞洲國家能獲得其中的700萬劑。當地時間21日，白宮又公布了第2批5500萬劑疫苗的分配清單，包含台灣在內，亞洲將獲得1600萬劑，但個別國家地區將獲得的疫苗數量，聲明中則未細談。不過據《中央社》了解，美國近日贈台的250萬劑疫苗，已是第1波及第2波配額的加總，故後續不會再獲分配。

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根據白宮官網聲明，5500萬劑中的4100萬劑，將透過全球取得機制(COVAX)平台分享，其中拉丁美洲與加勒比海地區可分配到1400萬劑，含巴西、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、厄瓜多、巴拉圭、玻利維亞、烏拉圭、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、海地、多明尼加、巴拿馬和哥斯達黎加。亞洲地區則會獲得1600萬劑，包含印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、不丹、菲律賓、越南、印尼、泰國、馬來西亞、寮國、巴布亞新幾內亞、台灣、柬埔寨和太平洋島嶼。另有約1000萬劑會透過與非洲聯盟的合作來分配給非洲地區。

至於5500萬劑疫苗中的25%，約1400萬劑，將與區域優先重點及其他國家分享，例如：哥倫比亞、阿根廷、海地、多明尼加、哥斯達黎加、巴拿馬、阿富汗、孟加拉、巴基斯坦、菲律賓、越南、印尼、南非、奈及利亞、肯亞、迦納、維德角、埃及、約旦、伊拉克、葉門、突尼西亞、阿曼、約旦河西岸和加薩、烏克蘭、科索沃、喬治亞、摩爾多瓦和波士尼亞與赫塞哥維納。

白宮強調，美國會盡可能迅速地採取行動，以促進疫苗的跨國安全運輸，保護個人免受病毒的侵害，具體疫苗細節和數量之後確定會再分享。

雖然台灣也出現在第2波分配名單上，但據了解，美國政府近日交付給台灣的250萬劑莫德納疫苗，已是將2批分配名單的疫苗一起運送，所以後續台灣不會從美國的8000萬劑疫苗捐贈計畫中，再分配到疫苗。駐美代表蕭美琴亦證實，有部分確實是台灣方面爭取，早點先獲得第2波配額以應急，後續其他全球援助計畫，美方將視各地疫情變化和各國需求做動態評估。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
2.09%10.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.42%7.58%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
48.33%51.67%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

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不支持，群聚很容易再爆發
62.57%37.43%
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