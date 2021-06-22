友邦巴拉圭預購100萬劑聯亞疫苗！就等台灣緊急授權
新冠肺炎本土疫情在台灣爆發，除了積極向外協調取得疫苗，國產疫苗的研發也在持續進行中，有外媒21日報導，聲稱台灣位於南美洲的友邦巴拉圭，日前與聯亞生技合作研發新冠疫苗的美國公司「Vaxxinity」簽約，預購100萬劑聯亞國產疫苗；只要台灣政府授權緊急使用(EUA)，巴拉圭也會跟進，並獲得Vaxxinity出貨。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-22 06:50:07
綜合《美聯社》等外媒報導，巴拉圭政府16日在台灣駐巴拉圭大使韓志正的見證下，與和台灣聯亞生技合作研發新冠疫苗的Vaxxinity，簽下100萬劑聯亞UB-612疫苗的預採購合約，預計今年夏末交付，待台灣政府通過EUA後，巴拉圭國家衛生監督局(DINAVISA)也將跟進授權，成為全球首批獲得UB-612的國家之一。
報導引述Vaxxinity的聯合創始人芮斯(Lou Reese)聲明，Vaxxinity 致力於實現全球醫療保健民主化，除了將重點放在UB-612疫苗以外，也會同時繼續開發其他疫苗，盡可能幫助最需要的國家，對抗新冠肺炎大流行。
報導也提到，在台灣的衛福部支持下，UB-612疫苗即將在台灣完成大型的2期臨床試驗，很快就會在印度進行第2/3階段的試驗，該款疫苗是一種重組棘蛋白疫苗，可針對多種病毒蛋白引發細胞的免疫反應。
根據美國約翰霍普金斯大學的數據統計，截至發稿時間為止，巴拉圭已有406220人染疫、11633人因新冠肺炎死亡，《德國之聲》指出，巴拉圭的新冠死亡率相對高，重症病床一位難求，許多患者也因醫療量能不足而被拒絕入院。
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