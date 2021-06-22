荷蘭將台灣列「低風險國家」！24日起可免隔離及陰性報告
台灣的新冠本土疫情，近一週的單日新增病例有下降趨勢，21日更是自三級警戒發布後，首次降至2位數以下；雖然政府呼籲民眾仍不可鬆懈，但繼歐盟將台灣納入安全旅遊名單之後，荷蘭也將台灣列為低風險國家，自6月24日起，入境荷蘭可不用隔離，也無須提供病毒檢測的陰性報告。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-22 07:58:34
荷蘭政府官網公告了一份低風險國家名單，非歐盟成員國的部分，列舉了阿爾巴尼亞、澳洲、中國、以色列、日本、黎巴嫩、紐西蘭、北馬其頓、盧安達、聖馬利諾、塞爾維亞、新加坡、南韓、台灣、泰國、美國及梵蒂岡，其中部分國家或地區是自本月24日起實施，包含台灣在內。
荷蘭政府對安全國家的定義是，若入境者來自於名單中的國家，可不受歐盟旅行禁令限制，前往荷蘭旅行，入境時無須出示病毒檢測的陰性報告，也不用進行隔離。
根據歐盟申根資訊網的聲明，荷蘭政府此舉是根據歐盟理事會的建議，允許名單上國家的居民，出於非必要的因素進出歐盟國家。
至於不在低風險國家名單中的其他國家，荷蘭政府公告中指出，即為高風險國家，來自這些國家的入境者，只能是荷蘭國民，或出於絕對必要的目的前往荷蘭，提交陰性證明後，才能被允許入境，即使已接種過疫苗，也必須進行自我隔離。
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