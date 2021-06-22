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10縣市大雨特報！降雨範圍擴大　慎防「致災」豪雨

▲氣象局針對10縣市發布豪、大雨特報，包含嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台東縣發布大雨特報，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。（圖/記者葉政勳攝）
▲氣象局針對10縣市發布豪、大雨特報，包含嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台東縣發布大雨特報，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。（圖/記者葉政勳攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-22 08:12:02

中央氣象局指出，今（22）日受滯留鋒面及西南風影響，降雨範圍逐漸擴大，中南部在白天又會有波降雨增強，中午到晚間隨著鋒面往北部陸地接近，北部及東半部的降雨也將轉趨明顯，出現陣雨或雷雨的機率高，天氣更加不穩定，易有短延時強降雨，尤其西半部及東北部有局部大雨或豪雨等級降雨發生的機率。

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氣象局更在稍早，針對10縣市發布豪、大雨特報，包含嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台東縣發布大雨特報，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，今晨觀測資料顯示，「行星尺度」級的「典型梅雨鋒」從日本東方海面向西南西延伸、通過台灣、再向西經廣西至越南北部，長達6千公里以上，其上有許多「中尺度對流系統」(MCS)被激發。2：20台南的強回波、密集閃電及官田的瞬間強降雨（時雨量102毫米）皆為「中尺度對流系統」所伴隨的「劇烈天氣」。

吳德榮說，最新模擬顯示，今天至週五（25日）「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。大氣很不穩定，期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率；雖然對各水庫繼續挹注更多的儲水，但對於「致災」的可能性，還是要注意防範。今天各地雲多有雨，氣溫略降、稍轉涼；各地區氣溫：北部24至30度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至34度。

吳德榮指出，週六（26日）至下週二（29日）「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」並未增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在「西南季風」環境，暖濕空氣、源源不絕，持續「多雨」的型態。迎風面不定時降雨、有較大雨勢，應注意「劇烈天氣」及「過多」的降雨；背風面的北部、東半部則氣溫偏高，午後亦有降雨機率。

下週三、四（30、1日）為模式末期的模擬，因學理限制而產生的「不確定性」會比較大，歐洲模式模擬「太平洋高壓」緩慢增強、「西南季風」減弱、迎風面降雨有減緩的趨勢，但美國模式(GFS)則模擬「太平洋高壓」仍然偏弱，繼續有劇烈降雨；故應持續觀察最新資料的調整。

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