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王必勝特別指出，這起群聚事件對社區影響輕微，縣政府在竹南設立的篩檢站，19天篩檢3400人，真正確診的3人，陽性率僅0.09%，1人有萬華活動史，2人有工廠活動史，社區沒有受到影響。目前接近清零的狀態，這三天有出現確診個案，均為被匡列者，於解隔離前確診。
這些工廠是產業鏈中重要生產單位，在這段期間內沒有停工，使用不同程度的降載分流運轉。K廠6月18日低風險移工736人，PCR全部陰性，19日熱區本籍員工2220人，PCR全部陰性，A廠6月16日員工PCR篩檢800人全部陰性，F廠17日員工PCR 篩檢354人全部陰性。
工廠未停工 按風險隔離、分流逐步清零
針對此次群聚事件，王必勝說明處理原則，6月4日已經多人確診，先判斷低、中、高風險，即使採檢為陰性者也按照風險隔離；高風險群有1405人入住集中檢疫所，中風險群有998人就地以宿舍隔離，低風險有384人可工作，只是加強管理；並針對上述不同風險移工進行多次篩檢，以找出確診者。
王必勝指出，高風險群1405人中，有132人確診，陽性率9.4%；中風險群998人中，有44人確診，陽性率4.4%；低風險群384人中有2人確診，陽性率0.5%。以上176位確診者並未進入工廠，也沒有製造宿舍及社區的風險。到6月19日已無人確診。
分倉分流、降載營運、加強各項防疫措施都有成果，後續處理，王必勝表示將由勞動部與當地政府、企業之間合作，優化移工管理、落實營運防疫計畫、定期員工快篩、建立感染通報平台、鼓勵接種疫苗。
台北榮總支援快速PCR 累積經驗應對突發事件
從武漢接機、部桃群聚感染到苗栗電子廠群聚，王必勝都衝在第一線，他說在處理各種事件學習相關經驗，這次5000人快速PCR檢驗，特別請台北榮總協助pooling（池化）檢驗技術，操作流程複雜，但台北榮總在五月時完成相關演習跟實務操作。以後萬一遇到需要大量快速精準檢驗事件，都有經驗可以參考。
資料來源：健康醫療網 苗栗電子廠群聚事件 中央接管18天清零
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